Horúci deň pre slovenské železnice. V priebehu pár hodín horeli dva rušne

Podľa informácií z Operačného strediska Hasičského a záchranného zboru v Žiline na mieste požiaru pri Dolnom Hričove zasahuje desať hasičov z Bytče a Žiliny so štyrmi kusmi techniky.
„Požiar rušňa vypukol približne o pol štvrtej popoludní a vyžiadal si úplné prerušenie dopravy. Vlak Ex 621 Tatran idúci z Bratislavy do Košíc tak stojí na koľajisku a postupne naberá meškanie tesne pred príjazdom do stanice Žilina,“ informoval web zilinak.sk.
Ide už o druhý požiar rušňa pri Žiline. Doobeda horela lokomotíva rýchlika Ex 654 Tatran, ktorý smeroval z Martina do Bratislavy. Zasahovať muselo šesť hasičov s dvoma kusmi techniky.
Podľa informácií zo stránky Obmedzenia na tratiach ŽSR musel byť vlak v úseku Žilina – Bratislava zastavený pre technické príčiny.
Podľa informácií od Operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline vznikol požiar v strojovni rušňa. Rušeň 350.019 bol následne nahradený lokomotívou 362.023.