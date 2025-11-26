Polícia obvinila v súvislosti s akciou Baník päť osôb

Osoby zadržali policajti v rámci akcie s krycím názvom Baník, súvisí s drogovou a farmaceutickou trestnou činnosťou. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Zadržaná organizovaná skupina, ktorá pôsobila na území Slovenska, sa dopúšťala protiprávneho konania najmenej od roku 2018, a to prevažne v okrese Prievidza a v blízkom okolí,“ uviedla polícia.Čítajte viac Akcia „Baník“ otriasla Prievidzou: Podozriví z gangu si anaboliká zháňali z lekární, polícia má v rukách päť osôb
V rámci zásahu Baník policajti podľa nej zaistili hotovosť vo výške 26.965 eur, 50 gramov konope, 861 balení ampúl a krabičiek s obsahom látok s anabolickým a hormonálnym účinkom. „V prípade dokázania viny hrozí obvineným za uvedený skutok až 12 rokov nepodmienečne,“ doplnila polícia.
Policajnú akciu s krycím názvom Baník vykonali príslušníci protidrogovej jednotky v Prievidzi a okolí v utorok (25. 11.). Zadržali počas nej päť osôb, vykonali tiež šesť domových prehliadok a šesť prehliadok iných priestorov a pozemkov.
Doterajšie zistenia podľa vyjadrenia polície z utorka nasvedčujú tomu, že organizovaná skupina si zakázané látky a liečivá podliehajúce osobitnému povoleniu zaobstarávala z lekární a z rôznych zdrojov na čiernom trhu. Následne ich distribuovala užívateľom najmä v okrese Prievidza a okolí, pričom takto profitovala z výnosov z trestnej činnosti.