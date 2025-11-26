Platí najvyšší tretí stupeň výstrahy pred povodňami. Najviac ohrozené vodou z topiaceho sa snehu a dažďa sú tieto okresy

Druhý stupeň platí v okresoch Levice, Veľký Krtíš, Revúca, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica a v časti okresu Košice-okolie (rieka Hornád).
Prvý stupeň výstrahy je vydaný v okresoch Krupina, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Turčianske Teplice, Banská Bystrica, Brezno, Detva, Poltár. Taktiež v okresoch Lučenec, Rimavská Sobota, Prešov a Bardejov.Čítajte viac Katastrofa na Sliači: Voda zaliala desiatky domov, zničila obilie aj vzácny pamätník. Ľudia sa nedostali do práce
„Výdatné zrážky v utorok (25.11.) spôsobili vzostupy na slovenských tokoch, pričom najnepriaznivejšia povodňová situácia sa prejavila v povodí Ipľa, Slanej, horného Hrona, Nitry, Bodvy, Hornádu a na prítokoch Bodrogu (Olšava),“ uviedla vedúca odboru Hydrologické predpovede a výstrahy SHMÚ Danica Lešková. Priebeh povodňových stavov a ich predpoveď je priebežne aktualizovaná na webe SHMÚ.
Povodňová aktivita v povodí Hrona a Slatiny je v súčasnosti ustálená
Povodňová aktivita v povodí Hrona a Slatiny je v súčasnosti ustálená. Vodné toky kulminujú a situáciu majú vodohospodári nateraz pod kontrolou, informoval odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.Čítajte viac Počasie udrelo na Slovensku: Zaplavilo cesty i domy, pod vodou sa ocitlo aj letisko Sliač. Kaliňák: Situácia je veľmi zlá
Vodohospodári zo Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) vykonávajú operatívne manipulačné a technické opatrenia na vodných stavbách v povodí Hrona, najmä v lokalitách s 3. stupňom povodňovej aktivity, aby zachytili pritekajúce vody Slatiny a sploštili povodňovú vlnu.
Envirorezort spresnil, že v priebehu dňa vodohospodári pomáhali obyvateľom Zvolena, Zvolenskej Slatiny aj Sliača s bezprostrednými činnosťami pri ochrane životov aj majetku ľudí. V tejto súvislosti poskytli 3000 vriec s pieskom, nasadili aj techniku.
Celkový úhrn zrážok za 24 hodín dosiahol v povodí Hrona v priemere 100 milimetrov, a to aj vrátane topiaceho sa snehu.
„Aj dnešná situácia poukázala na potrebu systémového riešenia zabezpečenia územia vo Zvolenskej Slatine proti povodniam, a to nielen formou budovania ochranných hrádzí, ale je potrebné nájsť odpovede na výstavbu Vodného diela Slatinka, ktoré nebude mať len akumulačnú funkciu, ale najmä ochráni životy ľudí aj ich majetok pred veľkou vodou,“ podčiarkol generálny riaditeľ SVP Jozef Moravčík.
Situácia v Sliači je po extrémnom daždi a povodni stabilizovaná
Situácia v Sliači vo Zvolenskom okrese je po extrémnom daždi a povodni momentálne stabilizovaná a nehrozí žiadne bezprostredné nebezpečenstvo. Na sociálnej sieti o tom v stredu večer informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
Dodáva, že protipovodňové činnosti postupne ukončujú a hasiči sa vracajú na svoje základne. „Veľkokapacitné čerpadlá však zostávajú v pohotovosti pre prípad nepredvídateľných udalostí aj počas noci,“ objasňuje. Zbor pripomína, že počas povodňových prác sa v stredu v Sliači striedali desiatky profesionálnych i dobrovoľných hasičov.
V meste vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity, trvať by mal do štvrtku. Voda zaplavila intravilán mesta, časť za traťou a okolie Sielnického potoka. Vytopilo aj letisko Sliač.
Pre mimoriadnu situáciu v okolí Sliača je v súčasnosti rýchlostná cesta R1 medzi Zvolenom a Banskou Bystricou dostupná pre všetkých vodičov. Dočasne ju vyňali zo spoplatnenia.