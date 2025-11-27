Po potope klzisko. Naďalej platí najvyšší stupeň výstrahy pre povodňami. V týchto okresoch sa bude poriadne šmýkať

Najvyššia denná teplota bude 2 až 7 stupňov Celzia, v Žilinskom kraji a na Spiši sa bude miestami pohybovať okolo bodu mrazu. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať od –6 do –3 stupňov Celzia
Fúkať bude slabý vietor, na západe, a postupne aj na východe územia severozápadný až severný vietor rýchlosťou 3 až 9 metrov za sekundu (10 až 30 km/h), ktorý v nárazoch môže miestami dosiahnuť rýchlosť 14 metrov za sekundu (50 km/h).
Spadne približne do jedného milimetra zrážok alebo do jedného centimetra snehu.
Výstrahy pred povodňami i poľadovicou
V okrese Žarnovica platí tretí stupeň výstrahy pred povodňou. Nižší druhý stupeň vydali meteorológovia pre okresy Zvolen, Revúca, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice okolie. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.
SHMÚ vydal tiež prvý stupeň výstrahy pre okresy Nové Zámky, Levice, Žiar nad Hronom, Detva, Banská Bystrica, Veľký Krtíš, Krupina, Lučenec, Levice, Rimavská Sobota, Košice a Humenné.
Zároveň do 10.00 h platí výstraha prvého stupňa pred poľadovicou pre celý Banskobystrický a Žilinský kraj, takmer celý Prešovský a Trenčiansky kraj a pre okresy Gelnica, Rožňava a Spišská Nová Ves.
Autobus košickej MHD dostal šmyk, skončil mimo cesty
Autobus košickej mestskej hromadnej dopravy (MHD) skončil vo štvrtok ráno mimo cesty. Podľa prvotných informácií jedna osoba utrpela ľahké zranenia, uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.
Autobus linky č. 55 išiel po Hlinkovej ulici smerom na sídlisko Dargovských hrdinov. „Vodič na namrznutej vozovke dostal šmyk, prešiel cez protismer a následne dole svahom,“ spresnila.
Košická krajská polícia na sociálnej sieti dodáva, že na mieste zasahujú záchranné zložky. Premávku usmerňujú policajti.
Zároveň upozorňuje, že úseky v meste sú miestami namrznuté a znížená adhézia môže spôsobiť stratu kontroly nad vozidlom.
Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý
Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Horské priechody Makov, Oravská Lesná, Huty, Vernár a Podspády majú povrch vozovky pokrytý vrstvou kašovitého až utlačeného snehu hrúbky jeden až tri centimetre. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informuje na svojom webe zjazdnost.sk.
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na Slovensku sú podľa SSC zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na úsekoch diaľnice R3 Tvrdošín – Nižná a Trstená – Tvrdošín je na povrchu vozovky vrstva miestami kašovitého snehu.
Cesty prvej, druhej a tretej triedy majú povrch vozoviek prevažne vlhký až mokrý. V hornatejších oblastiach miestami pokrytý vrstvou kašovitého alebo utlačeného snehu hrúbky jeden až tri centimetre, ojedinele štyri až päť centimetrov, tvrdí SSC.
Zároveň je uzavretá cesta III/2440 Ostrá Lúka-Hronská Breznica z dôvodu zaplavenia riekou Hron. Prístup do obce Ostrá Lúka je možný cez Breziny. Zaplavená je tiež cesta medzi Rudnom nad Hronom a Brehmi a cesta III/1570 Hronovce – Malé Ludince.
V Nízkych Tatrách a Veľkej Fatre je zvýšené lavínové nebezpečenstvo
V Nízkych Tatrách a Veľkej Fatre je vo štvrtok nad hranicou 1500 metrov nad morom vyhlásené zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).
Južné prúdenie prinieslo intenzívne zrážky hlavne do Nízkych Tatier a Veľkej Fatry, kde miestami napadlo viac ako 60 centimetrov nového snehu. „Nebezpečnejšie sú všeobecne miesta, kde sa pod novým snehom nachádza starší zmrznutý sneh, alebo na miestach s hladkým trávnatým povrchom. Ojedinele je nad hranicou 1500 metrov nad morom možný výskyt spontánnych lavín,“ upozornilo SLP s tým, že celková výška snehu v pohoriach dosahuje desať až 120 centimetrov.
V Košickom kraji je snehová nádielka rovnaká. Kým na horskom priechode Dargov nebol krátko popoludní sneh vôbec, na horskom priechode Jahodná mali vodiči aj cestári čo robiť. V centre Košíc sneh takmer vôbec nebol, na vyvýšenom sídlisku Dargovských hrdinov napadlo niekoľko centimetrov.
Vo Vysokých a Západných Tatrách a Malej Fatre je vyhlásené mierne lavínové nebezpečenstvo nad pásmom lesa. „Za poslednú periódu sneženia pribudlo do 30 centimetrov nového snehu, preto v miestach, kde je naviate väčšie množstvo je možné uvoľniť lavínu,“ spresnilo SLP. V nižších polohách je situácia stabilná.