ÚBOK zasahuje v Košiciach, vyšetruje škodu z eurofondov za 9,7 mil. eur

V Košiciach zasahuje protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru. V rámci akcie s krycím názvom Bioplyn realizuje zaisťovacie úkony týkajúce sa poškodzovania finančných záujmov Európskej únie (EÚ). Odhadovaná škoda je vo výške približne 9,7 milióna eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.

27.11.2025 09:31 , aktualizované: 09:50
Trestná vec má súvisieť s projektom Zabezpečenie obnoviteľných zdrojov paliva pre dopravu v krajinách Vyšehradu. Prehliadky priestorov prebiehajú v obchodných spoločnostiach na území Košíc. „Od včerajšieho dňa zabezpečujeme účtovnú dokumentáciu a elektronické dáta súvisiace s vyšetrovanou trestnou činnosťou,“ uviedla.

Úkony sa podľa Vilhanovej realizujú na základe príkazov sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu, ktoré boli vydané na návrh Európskeho delegovaného prokurátora v trestnej veci podozrenia zo zločinu poškodzovania finančných záujmov EÚ.

„Vo veci bolo začaté trestné stíhanie Európskym delegovaným prokurátorom a dozor vykonáva Európska prokuratúra, preto v súčasnosti nebudeme poskytovať žiadne bližšie informácie,“ dodala.

