ÚBOK zasahuje v Košiciach, vyšetruje škodu z eurofondov za 9,7 mil. eur

Trestná vec má súvisieť s projektom Zabezpečenie obnoviteľných zdrojov paliva pre dopravu v krajinách Vyšehradu. Prehliadky priestorov prebiehajú v obchodných spoločnostiach na území Košíc. „Od včerajšieho dňa zabezpečujeme účtovnú dokumentáciu a elektronické dáta súvisiace s vyšetrovanou trestnou činnosťou,“ uviedla.
Úkony sa podľa Vilhanovej realizujú na základe príkazov sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu, ktoré boli vydané na návrh Európskeho delegovaného prokurátora v trestnej veci podozrenia zo zločinu poškodzovania finančných záujmov EÚ.
„Vo veci bolo začaté trestné stíhanie Európskym delegovaným prokurátorom a dozor vykonáva Európska prokuratúra, preto v súčasnosti nebudeme poskytovať žiadne bližšie informácie," dodala.