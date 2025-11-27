V Prahe došlo k masívnemu úniku plynu, zasahujú hasiči aj polícia

Incident sa stal pri výkopových prácach. Podľa hovorcu pražských hasičov Vojtěcha Rotschedla bola na mieste nameraná koncentrácia plynu na dolnej hranici výbušnosti. Hasiči koncentráciu merajú aj v okolitých budovách. Na sieti X uviedli, že z bezpečnostných dôvodov bola nariadená evakuácia okolitých budov.
Na mieste je tiež polícia. „Zasahujeme pri masívnom úniku plynu pri výkopových prácach v Jaromírovej ulici v Prahe 4. Ulica je uzavretá pre akúkoľvek dopravu vrátane električkovej. Obmedzenie pravdepodobne potrvá niekoľko hodín,“ uviedla na sieti X.Čítajte viac VIDEO: Zbadal policajtov, pridal plyn, ale ďaleko nezašiel. Riskantnú jazdu motorkára ukončila až školácka chyba