V Prahe došlo k masívnemu úniku plynu, zasahujú hasiči aj polícia

V pražskej štvrti Nusle došlo vo štvrtok ráno k masívnemu úniku plynu. Na mieste zasahujú všetky zložky integrovaného záchranného systému. Ľudia z okolitých budov sa evakuujú, zastavená je všetka doprava vrátane MHD. Na sociálnej sieti X to uviedli pražskí hasiči, informuje spravodajkyňa TASR.

27.11.2025 09:44
Incident sa stal pri výkopových prácach. Podľa hovorcu pražských hasičov Vojtěcha Rotschedla bola na mieste nameraná koncentrácia plynu na dolnej hranici výbušnosti. Hasiči koncentráciu merajú aj v okolitých budovách. Na sieti X uviedli, že z bezpečnostných dôvodov bola nariadená evakuácia okolitých budov.

Na mieste je tiež polícia. „Zasahujeme pri masívnom úniku plynu pri výkopových prácach v Jaromírovej ulici v Prahe 4. Ulica je uzavretá pre akúkoľvek dopravu vrátane električkovej. Obmedzenie pravdepodobne potrvá niekoľko hodín,“ uviedla na sieti X.

