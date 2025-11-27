Pravda Správy Domáce V Martine pred domom bratislavského podnikateľa explodovala bomba

V Martine pred domom bratislavského podnikateľa explodovala bomba

Martin zažil vo štvrtok návrat divokých 90. rokov, keď si mafia vybavovala účty bombami a zbraňami.

27.11.2025 11:20 , aktualizované: 11:31
Dom na Helsinskej ulici v Martine, pred ktorým údajne došlo k výbuchu bomby.
Pred domom bratislavského podnikateľa vybuchla v noci na štvrtok bomba. „Podľa našich informácií mal neznámy páchateľ umiestniť pred rodinný dom bombu,“ informovala Markíza.

V dome býva bratislavský podnikateľ aj s rodinou, manželkou a dvoma deťmi.

Podľa ta3 došlo k výbuchu na Helsinskej ulici v štvrti „Kolónia Hviezda“. Informáciu redakcii potvrdil zdroj z prostredia polícia.

„Páchateľ mal výbušninu niekoľko hodín po umiestnení odpáliť na diaľku. Zábery vraj zachytila bezpečnostná kamera,“ dodala Markíza.

V dome sa v tom čase nikto nenachádzal. Na mieste zasahujú policajti.

Správu aktualizujeme.

