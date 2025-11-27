V Martine pred domom bratislavského podnikateľa explodovala bomba

Pred domom bratislavského podnikateľa vybuchla v noci na štvrtok bomba. „Podľa našich informácií mal neznámy páchateľ umiestniť pred rodinný dom bombu,“ informovala Markíza.
V dome býva bratislavský podnikateľ aj s rodinou, manželkou a dvoma deťmi.
Podľa ta3 došlo k výbuchu na Helsinskej ulici v štvrti „Kolónia Hviezda“. Informáciu redakcii potvrdil zdroj z prostredia polícia.
„Páchateľ mal výbušninu niekoľko hodín po umiestnení odpáliť na diaľku. Zábery vraj zachytila bezpečnostná kamera,“ dodala Markíza.
V dome sa v tom čase nikto nenachádzal. Na mieste zasahujú policajti.
Správu aktualizujeme.