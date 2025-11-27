Pravda Správy Domáce Pellegrini v Lisabone: Slovensko a Portugalsko spája viera v inovácie a ľudský kapitál

Pellegrini v Lisabone: Slovensko a Portugalsko spája viera v inovácie a ľudský kapitál

Slovensko a Portugalsko síce ležia na opačných koncoch Európy, no spája ich zmýšľanie upriamené na budúcnosť, viera v inovácie, vzdelanie a ľudský kapitál. Vyhlásil to vo štvrtok prezident SR Peter Pellegrini na Slovensko-portugalskom podnikateľskom fóre v Lisabone, ktoré otvoril spolu so svojím portugalským náprotivkom Marcelom Rebelo de Sousom. Informuje o tom osobitný spravodajca TASR.

27.11.2025 13:13
Peter Pellegrini, Marcelo Rebelo de Sousa Foto:
Prezident SR Peter Pellegrini (vľavo) a portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa si podávajú ruky počas ich stretnutia v Lisabone 26. novembra 2025
debata (2)

Fórum v priestoroch Unicorn Factory Lisboa sa koná pri príležitosti štátnej návštevy slovenského prezidenta v Portugalsku. Tá podľa slov Pellegriniho potvrdzuje výborné vzťahy a rozvíjajúce sa partnerstvo medzi obomi krajinami a zároveň predstavuje míľnik v ich hospodárskej a inovačnej spolupráci, ktorá je založená na vzájomnej úcte, spoločných hodnotách a spoločnej európskej vízii.

Pellegrini vo svojom príhovore uviedol, že na fóre sa stretli zástupcovia približne 20 spoločností a inštitúcií, ktoré pôsobia v oblasti energetiky, informačných technológií a tzv. inteligentných miest. Prítomní sú aj ich portugalskí partneri z verejného a súkromného sektora.

Pellegrini: Žiadna ideológia nemôže svojvoľne zasahovať do práv a životov občanov (archívne video)
Video

„Slovensko a Portugalsko síce ležia na opačných koncoch nášho kontinentu, no spája nás pohľad upriamený na budúcnosť, viera v inovácie, vzdelanie a ľudský potenciál. Obe naše krajiny vedia, že budúcnosť patrí tým, ktorí sú pripravení prispôsobiť sa, objavovať a spolupracovať,“ vyhlásil Pellegrini v príhovore v anglickom jazyku.

Zároveň vyzval obe krajiny a zúčastnené spoločnosti, aby udalosť využili nielen na uzatváranie obchodov, ale aj na vzájomnú inšpiráciu a na budovanie konkurencieschopnejšej a odolnejšej Európy. Existuje podľa neho príležitosť spoločne „budovať mosty inovácií medzi Atlantikom a srdcom Európy“.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, generálny prokurátor Maroš Žilinka, podpredseda NR SR Tibor Gašpar Čítajte aj Žilinka sa pustil do Šutaja Eštoka. Likvidácia úradu oznamovateľov nás môže vyjsť draho

Počas fóra boli za účasti prezidentov podpísané dohody medzi Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky a portugalskou bankou Banco Portugues de Fomento a slovenskou spoločnosťou Nexineo a portugalskou firmou Beltrao Coelho. V stredu tiež podpísali ministri zdravotníctva SR a Portugalska, Kamil Šaško (Hlas) a Ana Paula Martinsová, memorandá o spoločnom obstarávaní a inováciách v zdravotníctve. Tieto memorandá podľa Pellegriniho predstavujú záväzok spolupracovať, vymieňať si nápady a osvedčené postupy.

„Som presvedčený, že naše obchodné a investičné väzby budú aj naďalej rásť nad rámec súčasnej úrovne 850 miliónov eur. Máme priestor urobiť viac – rozšíriť spoluprácu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, inteligentnej mobility, kybernetickej bezpečnosti a digitálnej ekonomiky,“ dodal prezident SR.

Portugalsko SR Pellegrini vyznamenanie štátne prvé Čítajte viac Pellegrini si po vyše roku vo funkcii prevzal svoje prvé štátne vyznamenanie

Slovenskí podnikatelia oslovení médiami poukázali na Portugalsko ako na zaujímavú krajinu z hľadiska obchodných možností. Napríklad podľa Tibora Vinczeho, spoluzakladateľa multimediálnej spoločnosti SORRYWECAN, môže vstup na portugalský trh otvoriť dvere do všetkých latinskoamerických krajín. Naopak, Michal Matúš z Impact Nation Institute poznamenal, že jeho zámerom je prilákať portugalské investície na Slovensko pre začínajúce spoločnosti.

Hlava štátu na záver cesty do Portugalska navštívi spolu s ministrom Šaškom Champalimaudovu nadáciu v Lisabone. Ide o súkromné vedecké a klinické centrum, ktoré sa špecializuje na výskum a liečbu nádorových ochorení. Združuje viac než 600 odborníkov a zameriava sa na personalizovanú medicínu s dôrazom na hodnotenie zdravotného rizika pre jednotlivca, včasnú diagnostiku a individuálnu liečbu.

Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Peter Pellegrini
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"