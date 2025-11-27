Žiga si nemyslí, že by prípadný odchod Ferenčáka ohrozil stabilitu koalície

„Vidíte, že pri konsolidácii či novele Ústavy SR, čo boli dôležité zákony, ktoré koalícia chcela presadiť, za ne Ferenčák nehlasoval. Nevidím nejaké ohrozenie stability,“ poznamenal.
Žiga zároveň skonštatoval, že ak človek patrí do nejakej skupiny, musí plniť aj nejaké povinnosti, nie len užívať výhody. Ferenčák sa podľa jeho slov musí sám rozhodnúť, kam chce patriť.Čítajte viac Ferenčák sa o vlastnom odvolaní dozvedel z médií. Tvrdí, že Hlas nevie komunikovať ani dovnútra
Ferenčák bol pred časom kritikom pomerov v Hlase-SD spolu s odídencami Romanom Malatincom, Samuelom Migaľom a Radomírom Šalitrošom. Na rozdiel od trojice Ferenčák v strane ostal. Na júnovom sneme Hlasu-SD vyzval na sebareflexiu strany. Naposledy Ferenčák kritizoval komunikáciu Hlasu v prípade podania návrhu na jeho odvolanie z funkcie šéfa výboru pre európske záležitosti.Čítajte viac Žilinka sa pustil do Šutaja Eštoka. Likvidácia úradu oznamovateľov nás môže vyjsť draho