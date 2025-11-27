Pravda Správy Domáce Žiga si nemyslí, že by prípadný odchod Ferenčáka ohrozil stabilitu koalície

Podpredseda Národnej rady (NR) SR Peter Žiga (Hlas-SD) si nemyslí, že by prípadný odchod Jána Ferenčáka z Hlasu-SD ohrozil stabilitu koalície. Poukázal pri tom na to, že Ferenčák už v niekoľkých prípadoch nepodporil vládne návrhy. Vyplýva to z vyjadrenia Žigu pre novinárov v parlamente.

27.11.2025 14:00
Ferenčák o návrhu, ktorým ho chcú odvolať z postu šéfa parlamentného výboru
„Vidíte, že pri konsolidácii či novele Ústavy SR, čo boli dôležité zákony, ktoré koalícia chcela presadiť, za ne Ferenčák nehlasoval. Nevidím nejaké ohrozenie stability,“ poznamenal.

Žiga zároveň skonštatoval, že ak človek patrí do nejakej skupiny, musí plniť aj nejaké povinnosti, nie len užívať výhody. Ferenčák sa podľa jeho slov musí sám rozhodnúť, kam chce patriť.

Ferenčák bol pred časom kritikom pomerov v Hlase-SD spolu s odídencami Romanom Malatincom, Samuelom Migaľom a Radomírom Šalitrošom. Na rozdiel od trojice Ferenčák v strane ostal. Na júnovom sneme Hlasu-SD vyzval na sebareflexiu strany. Naposledy Ferenčák kritizoval komunikáciu Hlasu v prípade podania návrhu na jeho odvolanie z funkcie šéfa výboru pre európske záležitosti.

