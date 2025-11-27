Komplikácie pre motoristov: diaľnicu D2 obojsmerne uzavrú, obmedzenia aj v Branisku. Za R1 sa znovu platí

„Obchádzková trasa v smere z Malaciek bude viesť po ceste II/505 (križovatka Bory, Hodonínska, Lamačská, výjazd z ul. Janka Alexyho). Obchádzková trasa v smere z Bratislavy do Malaciek bude viesť po ceste II/505 (križovatka Dúbravka, Lamačská, Hodonínska, výjazd na D2 z križovatky Bory),“ ozrejmili policajti. Vodičov žiadajú o zhovievavosť a trpezlivosť.
Kompletná uzávera čaká aj tunel Branisko. A to už vo štvrtok v noci. Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, potrvá od štvrtka 27. novembra od 23:00 do piatka 28. novembra do 03:00. Dôvodom uzávierky je nadmerné znečistenie kamerového systému, vozovky a vodiacich čiar. „Premávka bude počas uzávierky odklonená na cestu I/18,“ informovala polícia.
Úsek rýchlostnej cesty R1 medzi Zvolenom a Banskou Bystricou, ktorý bol v stredu 26. novembra dočasne vyňatý zo spoplatnenia pre mimoriadnu situáciu v okolí Sliača, je od dnešnej polnoci opäť zaradený medzi spoplatnené úseky. Informovala o tom Národná diaľničná spoločnosť (NDS).
Motoristi, ktorí chcú od štvrtka 27. novembra úsek využívať, musia mať zakúpenú platnú diaľničnú známku. „Ak úsek vodiči využili už dnes, môžu si známku doplniť počas dnešného dňa do polnoci. Vyhnú sa tak riziku pokuty,“ uviedla NDS s tým, že jej cieľom nie je sankcionovať, ale minimalizovať počet jázd bez potrebného poplatku.
NDS zároveň pripomenula, že diaľničná známka je potrebná aj na nedávno otvorenom úseku R2 Kriváň – Mýtna.Čítajte viac Katastrofa na Sliači: Voda zaliala desiatky domov, zničila obilie aj vzácny pamätník. Ľudia sa nedostali do práce