Zrážke vlakov pri Pezinku sa dalo zabrániť. Pokyny podľa Demokratov „ležali v šuplíku“ od marca. Ráž reagoval

Ako informoval podpredseda Demokratov Michal Kiča, strana má k dispozícii oficiálny dokument zo štátneho dozoru Dopravného úradu z 19. marca 2025. Ten podľa neho konštatuje, že návestidlá v železničnej stanici Pezinok sú prehliadnuteľné a môžu sa vodičovi vlaku prekryť v rôznych polohách, čo zvyšuje riziko omylu. Na rovnaký problém mali upozorniť aj prípady osobných vlakov, ktoré tadiaľ prechádzali v minulosti.
Doplnkové semafory nezriadili
Dopravný úrad podľa Kiču odporučil ŽSR zriadiť v stanici Pezinok predzvesti návestidiel – doplnkové svetelné signály, ktoré mali zlepšiť viditeľnosť a znížiť riziko kolízie. „Nestalo sa nič. Žiadne doplnkové semafory zriadené neboli, hoci ich umiestnenie mohlo nehode predísť,“ uviedol Kiča. Dodal, že ministerstvo namiesto riešenia dlhodobo známych rizík presúva zodpovednosť na rušňovodičov a plánuje inštalovať kamery do kabín, čo podľa neho problém nevyrieši. Za zlomok ich ceny, odhadom za pol milióna eur, sa podľa neho mohli v Pezinku doplniť semafory.
Demokrati tvrdia, že ak minister Ráž o zisteniach vedel a nezakročil, môže ísť o otázku trestnoprávnej zodpovednosti pre všeobecné ohrozenie. Ak o dokumente nevedel, mimoparlamentná strana to považuje za vážne manažérske zlyhanie. „Bezpečnosť železničnej dopravy nedokáže zabezpečiť. ŽSR od marca obstarávajú desiatky investícií, ale nič smerujúce k opatreniam, ktoré nariadil dopravný úrad,“ dodal Kiča.
Predseda Demokratov Jaroslav Naď označil situáciu za maximálne cynickú, keď bezprostredne po nehode politické špičky obviňovali rušňovodiča zo zlyhania a teraz sa ukazuje, že maslo je na ich hlave. „Táto nehoda bola otázkou času. Minister Ráž nesmie ani minútu váhať, či má zostať vo funkcii. Buď bol tento dokument úmyselne ignorovaný, alebo sa k ministrovi vôbec nedostal. Obe možnosti sú dôvodom na okamžité vyvodenie politickej zodpovednosti a okamžité odstúpenie ministra Ráža,“ zdôraznil Naď.Čítajte viac Rušňovodičov bude snímať kamera, dostanú i karty. Ráž oznámil zmeny po zrážke vlakov
Ministerstvo reaguje
Ministerstvo dopravy v stanovisku pre televíziu ta3 konštatovalo, že vyšetrovanie nehody vlakov pri Pezinku ešte nie je ukončené, preto sa nebude vyjadrovať k jej okolnostiam.
„Trať v Pezinku patrí medzi najmodernejšie na Slovensku a spĺňa všetky technologické a bezpečnostné kritériá, vrátane dohľadnosti na návestidlá. Vo všeobecnosti zároveň platí, že všetci rušňovodiči predtým, ako začnú jazdiť po konkrétnej trati, absolvujú takzvané poznanie trate a majú tak zmapovanú každú jednu časť.Čítajte viac Štát odškodní zranených z vlakových nehôd. Ficovi sa pôvodný Rážov návrh nepáčil, ľudia dostanú viac
Aby ŽSR vylúčili akékoľvek pochybnosti, preverili hlásenia rušňovodičov za posledné 2 roky, počas ktorých z Pezinka a z Rače odišlo cca 34-tisíc vlakov. Hlásenie o neprehľadnosti alebo horšej viditeľnosti návestidiel/semaforov nezaznamenali ani jeden jediný raz," uvádza sa v stanovisku.
V stredu 26. novembra národná rada informovala, že predseda parlamentu Richard Raši zvolal mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra dopravy Jozefa Ráža na 1. decembra o 10.00 h. Návrh predložila skupina poslancov NR SR z opozičných klubov. Poslanci návrh odôvodnili viacerými nešťastiami na železniciach, ktorých príčinou bola v prvom rade absencia fungujúcich alebo chybovosť existujúcich bezpečnostných systémov. Minister Ráž ponúkol premiérovi svoju demisiu, tú však premiér odmietol a namiesto toho prikázal odvolať vedenie štátnej Železničnej spoločnosti Slovensko. Podľa navrhovateľov v iných krajinách je štandardom, že verejní funkcionári vyvodzujú politickú zodpovednosť za incidenty a nehody, ktoré sa udejú v ich rezortoch.