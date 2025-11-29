Koniec zbytočného dochádzania za lekármi: okolie Bratislavy získa špičkovú polikliniku, kraj bude stáť milióny

Slabé zázemie čo sa týka zdravia je najmä v obciach a mestách, ktoré sú mimo hlavných ťahov a väčších nemocníc. Ľudia preto do nich musia dochádzať, čím je nápor na zdravotníkov neúmerný. Polikliniky sú dôležitým prínosom pre ľudí, ktorí hľadajú špecialistu a nevyžadujú akútne ošetrenie.
„Pre pacientov to znamená rýchlejšiu diagnostiku, dostupnejšiu liečbu a koniec zbytočného dochádzania za vyšetreniami mimo región. Pre zdravotníkov zase lepšie pracovné podmienky, moderné priestory, kvalitné technické vybavenie a zázemie,“ vysvetlil Juraj Droba, predseda BSK, prínos seneckého zariadenia.
Na Slovensku však nie je úplne bežné stavať kompletne nové budovy, skôr sa hľadajú priestory, kde sa ambulancie zoskupia. V Senci už pred rokmi vznikla takáto zóna so špecializovanými ambulanciami – v pôvodnej obchodnej pasáži. Tým sa záťaž na hlavné mesto zmiernila, no išlo o súkromných lekárov.
Nedávno ale mesto ohlásilo oveľa väčší projekt v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom (BSK) a ministerstvom zdravotníctva. Poliklinika už vzniká a to na Námestí 1. mája. Dokončená má byť do roku 2027. Stavebné práce začali odovzdaním staveniska v októbri tohto roka. Mali by byť v zmysle zmluvy ukončené v októbri 2027 s kolaudáciou v prvej polovici roka 2028.
Mesto sa musí zadĺžiť
Poliklinika má mať 43 ambulancií. Zoskupí všeobecných lekárov, nových aj existujúcich špecialistov a poskytne vybavenie aj v rámci rehabilitácie. Tá získa priestor na prízemí, s bezbariérovým prístupom z ulice. Plán myslel aj na potrebu parkovania, ktoré je už teraz v okolí lekárov chabé.
Pár miest totiž má k dispozícii lekáreň na Mierovom námestí, zo zadnej strany ulice. Práve pri nej sú zoskupení súkromní lekári. Štátne ambulancie sú zatiaľ v pôvodnej poliklinike. Nová poliklinika bude mať vlastnú podzemnú garáž pre 85 áut a tri podlažia. Zvlášť bude mať k dispozícii osem miest rehabilitačná ambulancia a to priamo pred budovou.
Stáť má necelých desať miliónov a prvú fázu výstavby zaplatí Senec. Viac ako šesť miliónov eur získa z Programu Slovensko, teda z eurofondov. Z toho 400-tisíc budú stáť len informačno-komunikačné technológie. „Najťažším orieškom bolo získanie externých finančných zdrojov. Aj napriek tomu, že sa mestu podarilo získať nenávratný finančný príspevok, čo je skutočne jedinečné, aj tak si mesto musí zobrať úver v hodnote asi 4 milióny eur,” uviedla Martina Ostatníková, hovorkyňa mesta Senec.
Súčasťou úvodnej etapy bude vybudovanie podzemia – garáž, šatne pre zamestnancov a technické zázemie, ale aj výťahy a schodiská. Tie majú prepojiť budúcu budovu s týmito podzemnými priestormi.
Samotná poliklinika je potrebná a preto sa očakáva jej okamžité zaplnenie. „Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku bol aj záväzok mesta obsadiť ambulancie chýbajúcimi špecializáciami," vysvetlila hovorkyňa.
Dostupnosť pre celý kraj
Umiestnenie polikliniky v Senci nie je náhoda. Droba potvrdil, že oblasť vybrali podľa Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK na roky 2021 – 2027. V ňom sa uvádza, ktoré miesta v krajine nemajú dostatočne pokrytú zdravotnú starostlivosť. Spádovo má pomôcť celému regiónu. Aj starosta Senca Pavol Kvál potvrdil, že je lepšie mať jeden objekt, preto museli starostovia okolitých miest ustúpiť od nároku na vlastné menšie zariadenia.
Infraštruktúra zdravotnej starostlivosti by sa mala zlepšiť, no otázkou je, čo bude so zónou súkromných ambulancií Olmed, ktorá už v Senci je a či ju to neohrozí. „Už v súčasnosti prejavujú niektorí z nich záujem o priestory novej budovy polikliniky. Zaujímajú sa aj lekári z iných miest a obcí. Cieľom projektu novej polikliniky boli moderné, kvalitné priestory podľa požiadaviek súčasnosti, aby mali lekári záujem prísť práve do Senca a aby mali Senčania a obyvatelia obcí v kraji dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť,” ozrejmila Ostatníková.
Pacientov však bude s novými obyvateľmi pribúdať, Senec preto musel myslieť dopredu a zabezpečiť, aby poliklinika reagovala na rozvoj mesta aj kraja v najbližších desaťročiach. „Mesto si dalo vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti od spoločnosti Aspiro, ktorá bola podkladom pre ďalšie projektovanie a obstarávanie. Odpovedala aj na otázky potrieb poskytovania zdravotnej starostlivosti v meste Senec a jeho spádovej oblasti,” vysvetlila hovorkyňa s tým, že v mesto má teraz 26 ambulancií a nová budova prinesie ďalších 44, čo odobrila aj spomínaná štúdia.
Budova s kvalitným vybavením ukazuje, že aj Slovensko sa postupne dostáva k dobrej architektúre aj v menších miestach. Za návrhom stoja Meno! Architekti, ktorí nie sú čo sa týka verejných projektov BSK žiadni nováčikovia. Navrhli už aj prestupný bod dopravy v Stupave, či bábkové divadlo vo Svätom Juri. „Tento ateliér bol úspešným uchádzačom z verejného obstarávania na zabezpečenie projektovej dokumentácie,” dodala Ostatníková.