Kmec prehovoril o odvolaní Ferenčáka. Tvrdí, že o jeho výmene sa hovorilo na klube, ktorý to odignoroval

V druhej najväčšej koaličnej strane Hlas sa rozbieha druhé dejstvo vnútrostraníckeho zmätku. Rebelujúci poslanec Ján Ferenčák, ktorého vedenie Hlasu aktuálne chce odvolať z čela parlamentného výboru pre európske záležitosti, zvažuje odchod z radov koalície. Kritizuje najmä komunikáciu vo vnútri Hlasu. Stranícki kolegovia mu odkazujú, že za oneskorené doručenie informácií o odvolaní môže sám – vraj sa mal poctivejšie venovať stretnutiam poslaneckého klubu.
Poslanci Hlasu sa rozhodli vymeniť Ferenčáka na čele parlamentného výboru pre európske záležitosti za Petra Kmeca (Hlas), ktorý sa po odchode z vlády vracia do parlamentu. Hoci podpredseda strany Tomáš Drucker (Hlas) už skôr naznačil, že Kmec by mohol výbor viesť, priebeh výmeny zanechal viac otázok než odpovedí. Ferenčák tvrdí, že sa o vlastnom odvolaní dozvedel z médií. Podľa jeho slov mu nikto z vedenia nevysvetlil dôvody ani okolnosti pripravovanej zmeny, hoci ešte týždeň predtým rokoval s predsedom Hlasu Matúšom Šutajom Eštokom o tom, že komunikácia v Hlase má byť otvorenejšia a priamočiarejšia.Čítajte viac Ferenčák sa o vlastnom odvolaní dozvedel z médií. Tvrdí, že Hlas nevie komunikovať ani dovnútra
Na otázky o tom, či napriek tomu zostane súčasťou strany Hlas, odpovedal Ferenčák veľmi opatrne. „Ak ma odvolajú, lebo to navrhli samotní členovia alebo úzka skupina Hlasu, vnímam to tak, že nebudem členom klubu. Strany áno, ale klubu nie,“ objasňuje. Avizoval tiež, že sa dočasne nebude zúčastňovať hlasovaní v parlamente. Nepodporí tak ani vládne návrhy zákonov.
„Je tam ešte skupina ľudí, ktorí do strany vstúpili, keď sa zakladala. Veľká časť odišla, ale ešte tam sú slušní a čestní ľudia, ktorí mali vízie a ideály. Povedal som, že ich nie som ochotný sklamať. Kým tam som, zostanem kvôli nim,“ povedal v rozhovore pre Denník N.
Kmec opisuje priebeh výmeny odlišne. Podľa neho komunikácia o výmene na čele európskeho výboru prebiehala vo vnútri klubu a Ferenčák o tom nemal dostatok informácií preto, že sa stretnutí jednoducho nezúčastňoval.
„Bola debata aj ráno v pondelok pred začiatkom parlamentnej schôdze, tam nebol. Nebol ani ráno v utorok na poslaneckom klube,“ podotkol k Ferenčákovým absenciám. Kmec tiež uviedol, že o kandidatúru nového šéfa výboru nestál sám, ale reagoval na ponuku vedenia. „Ja som sa to dozvedel v pondelok, že budem novým predsedom,“ uviedol Kmec pre Pravdu.Čítajte viac Kmec v Ide o pravdu: Slovensko je odsúdené na zánik, ak budeme takto pokračovať. Na predstaviteľov PS dávam trestné oznámenia
Plynulosť tohto príbehu však narúšajú dátumy. Návrh na odvolanie predsedu výboru bol oficiálne doručený do parlamentu už 20. novembra, teda štyri dni pred pondelkovým klubom, o ktorom hovorí Kmec. Ten sa konal 24. novembra, keď sa už s návrhom dávno pracovalo a výmena bola formálne rozbehnutá. Prípadný odchod Ferenčáka z poslaneckého klubu Hlasu vedenie strany vníma vlažne. Podpredseda Národnej rady SR Peter Žiga (Hlas) si nemyslí, že táto zmena ohrozí stabilitu koalície. Poukázal pritom na to, že Ferenčák už v niekoľkých prípadoch nepodporil vládne návrhy. „Vidíte, že pri konsolidácii či novele Ústavy SR, čo boli dôležité zákony, ktoré koalícia chcela presadiť, za ne Ferenčák nehlasoval. Nevidím nejaké ohrozenie stability,“ poznamenal.
Žiga zároveň skonštatoval, že ak človek patrí do nejakej skupiny, musí plniť aj nejaké povinnosti, nielen užívať výhody. Ferenčák sa podľa jeho slov musí sám rozhodnúť, kam chce patriť. Ján Ferenčák bol pred rokom kritikom pomerov v Hlase spolu s odídencami Romanom Malatincom, Samuelom Migaľom a Radomírom Šalitrošom. Na rozdiel od trojice Ferenčák v strane ostal. Parlament by mal hlasovať o výmene na čele výboru pre európske záležitosti počas aktuálnej schôdze parlamentu, 2. decembra.