Susko: Agendu obetí trestných činov v novom úrade personálne zabezpečí rezort vnútra

Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR podľa neho poskytne maximálnu súčinnosť pri začatí novej agendy úradu z hľadiska know-how, ktoré MS v tejto oblasti má. Zdôraznil, že v súčasnosti je táto agenda len jednou z úloh na rezorte spravodlivosti a vďaka novému úradu sa budú môcť zamestnanci špecializovať. Nepredpokladá, že by zamestnanci MS prešli na úrad.
Prechod agendy na nový úrad bude podľa Suska jednoduchý. „Konania, ktoré boli začaté na ministerstve spravodlivosti, sa tam dokončia," povedal poslancom. Nové veci bude riešiť už nový úrad. „Tieto kapacity budú zabezpečené z personálnych kapacít ministerstva vnútra a, samozrejme, ministerstvo spravodlivosti poskytne maximálnu súčinnosť pri začatí novej agendy úradu z hľadiska metodických pokynov, z hľadiska know-how, ktoré ministerstvo spravodlivosti v tejto oblasti má," povedal.
Pokiaľ budú chcieť zamestnanci MS prejsť na tento úrad, Susko im nebude brániť, ale nepredpokladá prechod personálneho stavu. „Na túto oblasť máme vyčlenenú časť rozpočtu, bude rozpočtovým opatrením presunutá na nový úrad,“ odpovedal minister na otázku od opozičných poslankýň o tom, ako sa finančne zabezpečí chod úradu.
„Špecializácia zamestnancov výlučne na obete trestných činov, aby sa venovali problematike na 100 percent, môže priniesť kvalitatívne zlepšenie," myslí si Susko. Súčasná právna úprava podľa neho „trpí" tým, že je len jednou z úloh agendy ministerstva spravodlivosti. „A popri iných nie je možné venovať takú mieru pozornosti, akú si táto oblasť vyžaduje," povedal. Sľúbil, že agenda bude plnohodnotne zabezpečená.