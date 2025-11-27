Pravda Správy Domáce Generálny riaditeľ ŽSR Bednárik sa vzdal funkcie. Prijal nomináciu na českého ministra dopravy

Generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ivan Bednárik sa vzdáva svojej funkcie. Dôvodom je jeho nominácia na post ministra dopravy v Českej republike, čo potvrdil listom doručeným Správnej rade ŽSR v stredu 26. novembra.

27.11.2025 16:35
ŽSR zdôraznili, že Bednárik vo funkcii skončí deň pred vymenovaním jeho nástupcu, aby sa zabezpečilo plynulé odovzdanie vedenia podniku. Meno nového generálneho riaditeľa zatiaľ nie je známe, no Ministerstvo dopravy SR sa výberom intenzívne zaoberá a oznámi ho v blízkom čase.

Slovenské Ministerstvo dopravy Bednárikovi poďakovalo za pôsobenie a zagratulovalo mu k nominácii, ktorú vníma ako dôkaz, že Slovensko má špičkových odborníkov oceňovaných aj v zahraničí. Nominácie na ministrov vo vláde hnutí ANO, SPD a Motoristov predstavil prezidentovi Petrovi Pavlovi predseda hnutia ANO Andrej Babiš.

Päťdesiatročný Bednárik, manažér slovenského pôvodu, sa ujal vedenia ŽSR v polovici tohto mája. V minulosti v Česku pôsobil aj ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti ČD Cargo, nákladného dopravcu, a tiež ako generálny riaditeľ Českých dráh (ČD). Slovenský minister dopravy Jozef Ráž nedávno označil Bednárikovu možnú nomináciu do českej vlády za dobrú reklamu pre Slovensko.

