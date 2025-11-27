Generálny riaditeľ ŽSR Bednárik sa vzdal funkcie. Prijal nomináciu na českého ministra dopravy

ŽSR zdôraznili, že Bednárik vo funkcii skončí deň pred vymenovaním jeho nástupcu, aby sa zabezpečilo plynulé odovzdanie vedenia podniku. Meno nového generálneho riaditeľa zatiaľ nie je známe, no Ministerstvo dopravy SR sa výberom intenzívne zaoberá a oznámi ho v blízkom čase.
Slovenské Ministerstvo dopravy Bednárikovi poďakovalo za pôsobenie a zagratulovalo mu k nominácii, ktorú vníma ako dôkaz, že Slovensko má špičkových odborníkov oceňovaných aj v zahraničí. Nominácie na ministrov vo vláde hnutí ANO, SPD a Motoristov predstavil prezidentovi Petrovi Pavlovi predseda hnutia ANO Andrej Babiš.Čítajte viac Dohady sa potvrdili. Bývalý šéf slovenských železníc smeruje do Babišovho kabinetu. Pavel má podmienku
Päťdesiatročný Bednárik, manažér slovenského pôvodu, sa ujal vedenia ŽSR v polovici tohto mája. V minulosti v Česku pôsobil aj ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti ČD Cargo, nákladného dopravcu, a tiež ako generálny riaditeľ Českých dráh (ČD). Slovenský minister dopravy Jozef Ráž nedávno označil Bednárikovu možnú nomináciu do českej vlády za dobrú reklamu pre Slovensko.