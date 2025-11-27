Medzinárodné stretnutie v Prešove. Stretli sa aktéri cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou

V centre záujmu bola aj podpora novej stratégie pre Karpatský región ako významného nástroja na získanie finančných zdrojov EÚ pre rast a prosperitu zúčastnených pohraničných štátov vrátane Slovenska. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
Medzinárodné stretnutie, ktoré sa v Prešove koná od stredy (26. 11.) do piatka (28. 11.), sa nesie v duchu dialógu pohraničných regiónov Slovenska, Poľska, Ukrajiny spolu s takmer tromi desiatkami členov výboru regiónov z rôznych krajín Európy.
„Takéto reprezentatívne stretnutia s našimi európskymi partnermi majú obrovský zmysel pre východnú Európu a zvlášť pre krajiny, ktoré susedia s Ukrajinou. Hovoríme o nej v súvislosti s koncepciou Karpatskej stratégie, ktorá má pomôcť hospodárskemu rastu a rozvoju všetkých zúčastnených krajín vrátane Slovenska, a teda i nášho kraja,“ vyhlásil na stretnutí predseda PSK Milan Majerský, zároveň člen Európskeho výboru regiónov, v gescii ktorého sa podujatie organizovalo.
Ako dodal, PSK plne podporuje vypracovanie a vznik makroregionálnej stratégie pre Karpaty. Iniciatíva má zintenzívniť hospodársky a infraštrukturálny rozvoj karpatských regiónov a zjednotiť všetky zainteresované krajiny do spoločnej politickej jednotky. Práve táto téma rezonovala počas stredajšieho pracovného zasadnutia Karpatskej skupiny v rámci výboru regiónov.
„Tému Karpatskej iniciatívy presadzujeme dlhodobo a v Bruseli padlo rozhodnutie spoločne sa stretnúť a prijať vyhlásenie, na čo PSK veľmi rýchlo zareagoval. Na jeho pôde sme tak mohli diskutovať o dôležitosti spoločného postupu a plánu, a to v kontexte úzkej spolupráce pre získanie nových finančných rámcov EÚ,“ uviedol maršálek Podkarpatského vojvodstva a zároveň predseda Karpatskej skupiny v rámci Európskeho výboru regiónov Wladyslaw Ortyl.
V súčasnosti existujú štyri makroregionálne stratégie, a to Baltská, Alpská, Jadransko-iónska a Podunajská, a vytvorenie Karpatskej stratégie by bolo piatou v poradí a novou stratégiou Európskej únie pre Karpatský región.
„Úloha PSK je v tejto iniciatíve výnimočná, pretože jednak nás spája blízkosť hraníc a taktiež priateľstvo i veľká pomoc Prešovského kraja, ktorý od začiatku vypuknutia konfliktu sa stará o utečencov z Ukrajiny a ich integráciu do slovenskej komunity. Veľké príležitosti prinášajú aj slovensko-ukrajinské projekty, najmä v oblasti dopravnej infraštruktúry,“ doplnil veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku Myroslav Kastran.
PSK sa k cezhraničnej spolupráci a rozvíjaniu vzájomných kontaktov pripojil aj podpisom protokolu zo stretnutia so Zakarpatskou oblastnou štátnou administráciou.
Téme cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou, jej smerovania k integrácii do EÚ a obnovy sa vo štvrtok venoval aj CIVEX seminár Európskeho výboru regiónov. V piatok sa uskutoční zasadnutie pracovnej skupiny pre Ukrajinu k reformám decentralizácie a balíku podpory pre jej obnovu.