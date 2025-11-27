Pravda Správy Domáce Topiaci sa sneh zdvíha rieky: Hron zaplavil cesty, SHMÚ varuje pred ďalšími povodňami na juhu aj východe

V okrese Košice okolie - Hornád platí druhý stupeň výstrahy pred povodňou z topiaceho sa snehu a dažďa. V niektorých okresoch platí aj výstraha prvého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.

27.11.2025 19:40
Rozvodnený Hornád v Košiciach
Prvostupňová výstraha pred povodňou platí v okresoch Nové Zámky, Levice, Lučenec, Spišská Nová Ves, Gelnica, Košice okolie – Bodva a Košice.

Cesty sú zjazdné, miestami je na vozovke zľadovatený sneh

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty, ako aj cesty prvej, druhej a tretej triedy a horské priechody na území SR sú zjazdné. Na cestách tretej triedy v obvodoch Haligovce, Levoča a Spišská Stará Ves sa nachádza zľadovatený sneh. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.

Na úsekoch diaľnice R3 Tvrdošín – Nižná a Trstená – Tvrdošín je na povrchu vozovky vrstva miestami kašovitého snehu hrúbky jeden centimeter. Na horských priechodoch Huty a Podspády je vozovka miestami pokrytá vrstvou utlačeného snehu hrúbky jeden až dva centimetre.

Počasie sa upokojí, oteplí sa
SSC zároveň upozornila, že cesta III/2511 medzi Rudnom nad Hronom a Brehmi a cesta III/1570 Hronovce – Malé Ludince je uzavretá z dôvodu zaplavenia riekou Hron.

