Nevideli ste ju? Polícia pátra po 16-ročnej Laure

Polícia pre TASR potvrdila, že prijala oznámenie o nezvestnosti a v prípade koná. „Policajti okamžite začali vykonávať všetky úkony s cieľom nájsť mladistvú slečnu, pričom od začatia pátrania preverujú všetky dostupné informácie, ako aj osoby, ktoré mohli s dievčaťom prísť do styku. V intenzívnom pátraní budú policajti pokračovať aj naďalej,“ uviedla vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.
Matka spresnila, že dievča na ňu čakalo v rodinnom dome v Cerovej. Od 12.00 h s rodinou nekomunikovala. O 14.00 h našla matka dvere domu dokorán otvorené. „Na stole bol rozliaty lak na nechty. Laura si však nikdy nechty nelakovala. Z domu odišla bez bundy, iba s mobilným telefónom,“ uviedla pre TASR s tým, že z domu zmizla aj hotovosť vo výške 500 eur.
Do pátrania je zapojený aj Pohotovostný pátrací tím. Fotku dievčaťa polícia zverejnila na sociálnej sieti. „Snažili sa ju nájsť, hľadali ju aj s dronmi. Ja sa obávam, že ju niekto uniesol. Komunikovala so svojou spolužiačkou. Napísala, že už nie je na Slovensku. Bolo to však napísané inak, Laura takým štýlom nekomunikuje,“ uviedla matka nezvestnej. Ako podotkla, nechápe čo sa stalo a neverí, žeby jej dcéra odišla dobrovoľne a sama z domu.