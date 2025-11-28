Opatrovateľský príspevok už pôjde priamo odkázaným. Vláda prekopáva systém dlhodobej starostlivosti

Zákon navrhuje, aby príspevok na pomoc pri odkázanosti dostávala samotná odkázaná osoba. Zároveň sama rozhodne o jeho využití na úhradu výdavkov na neformálnu starostlivosť poskytovanú príbuznými v domácom prostredí alebo na formálnu, kde patria ambulantné a terénne formy sociálnych služieb poskytované inými pracovníkmi. Výška príspevku by sa mala odvíjať od stupňa odkázanosti.
Vzniknúť by mala tiež nová pracovná pozícia v podobe pracovníka dlhodobej starostlivosti, ktorý bude môcť vykonávať širší rozsah úkonov súvisiacich s ošetrovateľskou starostlivosťou. Všetky jeho ošetrovateľské úkony budú zároveň uhrádzané zo zdrojov verejného zdravotného poistenia.
Zmena by mala nastať aj vo financovaní pobytových zariadení neverejných poskytovateľov, ktoré budú spolufinancovať vyššie územné celky. Zákon nadobudne účinnosť postupne, a to od 1. januára budúceho roka, ďalej od 1. júla 2026 a zvyšok od 31. decembra budúceho roka. Dôvodom sú úpravy, pri ktorých poskytovatelia sociálnych služieb aj samosprávy potrebujú čas na realizáciu zmien.
„Prechodné obdobie na postupné nadobudnutie účinnosti je odôvodnené povahou a charakterom navrhovaných právnych úprav s ich rozpočtovými dôsledkami a potrebou poskytnúť dostatočný časový priestor na oboznámenie sa s touto právnou úpravou u cieľovej skupiny osôb tak, aby mohli prijímať svoje informované rozhodnutia súvisiace s uplatnením nároku na príspevok na pomoc pri odkázanosti a voľbou spôsobu a formy poskytovanej formálnej a neformálnej starostlivosti," dodalo MPSVR s tým, že to súvisí aj s administratívou pri poskytovaní a výplate tohto príspevku.