Pravda Správy Domáce Po vlakoch meškajú už aj „štátne“ aerolinky. Lietadlo sa zrazilo s vtákom

Po vlakoch meškajú už aj „štátne“ aerolinky. Lietadlo sa zrazilo s vtákom

Piatkový ranný let z Košíc do Bratislavy meškal tri a pol hodiny. Dôvodom bola zrážka lietadla s vtákom. Pre TASR to z košického letiska potvrdil Juraj Toth.

28.11.2025 12:19
DOPRAVA: Prvá letecká linka Bratislava - Košice Foto: ,
Atmosféra v odletovej hale počas prvého letu dopravcu Wizz Air na trase Bratislava - Košice - Bratislava z Letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Bratislava, 21. november 2025.
debata (2)

Lietadlo malo z Košíc vzlietnuť pôvodne o 8.05 h. Napokon odletelo o 11.37 h. K zrážke s vtákom podľa jeho slov došlo pred pristátím toho istého lietadla smerujúceho z Bratislavy do Košíc. „Lietadlo pristálo bezpečne. Bola však potrebná detailná obhliadka, na ktorú bol privolaný školený mechanik. Lietadlo odletelo po tom, ako bolo uznané za schopné letu,“ vysvetlil.

Po rokoch sme sa dočkali, Bratislava a Košice sú opäť spojené lietadlom
Video

Let bol pôvodne obsadený na 100 percent, predalo sa 239 leteniek. Napokon do Bratislavy odletelo 165 ľudí. Ostatní sa podľa Totha rozhodli využiť iný spôsob dopravy.

Vnútroštátnu linku, ktorá prepája Bratislavu s Košicami, spustila spoločnosť Wizz Air pred týždňom. Linka je prevádzkovaná deväťkrát týždenne lietadlom Airbus A321 s kapacitou 239 sedadiel. Wizz Air toto letecké spojenie prevádzkuje ako víťaz verejnej súťaže vyhlásenej Ministerstvom dopravy SR.

let letisko linka košice-bratislava Čítajte viac Po rokoch sme sa dočkali, Bratislava a Košice sú opäť spojené lietadlom: Prvý let do metropoly východu bol natrieskaný, trval len 50 minút
K tragédii nechýbalo veľa. Lietadlo zišlo z dráhy, skončilo v snehu
Video
Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #letecká doprava #Bratislava - Košice
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"