Slovenský rozhlas má nového šéfa, Peter Janků bol doteraz poslaneckým asistentom, chcel viesť aj celú STVR

Menovanie Janků považuje generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková za jasný signál, že verejnoprávny rozhlas chcú budovať ako priestor kultivovaného dialógu, hodnotovej plurality a profesionálnej žurnalistiky.
Janků je pesničkár, scénograf, dramatik a publicista. V parlamentných voľbách 2023 kandidoval za KDH. Doteraz pôsobil ako poslanecký asistent Jozefa Hajka z KDH. Tento rok a aj v roku 2022 sa Janků neúspešne uchádzal o post riaditeľa RTVS resp. STVR.
„Zdieľame spoločnú predstavu médií, ktoré odolávajú tlakom bulvarizácie aj politickým vplyvom a zostávajú verné pravde, overeným faktom a tvorivej kvalite. Peter Janků prináša do vedenia rozhlasu silné morálne ukotvenie, skúsenosti z televízneho aj rozhlasového prostredia a schopnosť viesť tím s nadhľadom a nezávislosťou. Verím, že pod jeho vedením bude Slovenský rozhlas dôkazom toho, že verejná služba sa dá robiť profesionálne, nestranne a kultivovane,“ vyhlásila Flašíková.
„Verím, že Slovenský rozhlas bude pod mojím vedením v mediálnom mori majákom právneho povedomia i právnej istoty, stojacich na rešpektovaní ústavných tradícií a hodnôt či demokratických princípov právneho štátu," uviedol Peter Janků.
Janků je podľa STVR rešpektovaným odborníkom v oblasti kultúry a médií, ako aj v oblasti umeleckej tvorby či rozhlasovej dramaturgie. Označila ho za významnú osobnosť slovenského folku a gospelovej scény.