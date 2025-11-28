Pravda Správy Domáce Slovenský rozhlas má nového šéfa, Peter Janků bol doteraz poslaneckým asistentom, chcel viesť aj celú STVR

Slovenský rozhlas povedie od začiatku decembra Peter Janků. TASR o tom informovala vedúca odboru komunikácie Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) Zuzana Vicelová.

28.11.2025 12:44 , aktualizované: 12:58
Menovanie Janků považuje generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková za jasný signál, že verejnoprávny rozhlas chcú budovať ako priestor kultivovaného dialógu, hodnotovej plurality a profesionálnej žurnalistiky.

Janků je pesničkár, scénograf, dramatik a publicista. V parlamentných voľbách 2023 kandidoval za KDH. Doteraz pôsobil ako poslanecký asistent Jozefa Hajka z KDH. Tento rok a aj v roku 2022 sa Janků neúspešne uchádzal o post riaditeľa RTVS resp. STVR.

„Zdieľame spoločnú predstavu médií, ktoré odolávajú tlakom bulvarizácie aj politickým vplyvom a zostávajú verné pravde, overeným faktom a tvorivej kvalite. Peter Janků prináša do vedenia rozhlasu silné morálne ukotvenie, skúsenosti z televízneho aj rozhlasového prostredia a schopnosť viesť tím s nadhľadom a nezávislosťou. Verím, že pod jeho vedením bude Slovenský rozhlas dôkazom toho, že verejná služba sa dá robiť profesionálne, nestranne a kultivovane,“ vyhlásila Flašíková.

„Verím, že Slovenský rozhlas bude pod mojím vedením v mediálnom mori majákom právneho povedomia i právnej istoty, stojacich na rešpektovaní ústavných tradícií a hodnôt či demokratických princípov právneho štátu,“ uviedol Peter Janků.

Janků je podľa STVR rešpektovaným odborníkom v oblasti kultúry a médií, ako aj v oblasti umeleckej tvorby či rozhlasovej dramaturgie. Označila ho za významnú osobnosť slovenského folku a gospelovej scény.

