Odvolanie po čínskej kauze: Generálny tajomník rezortu cestovného ruchu končí deň po kritike státisícovej zákazky

Očakávaná personálna zmena prišla deň po tom, čo strana Demokrati vo štvrtok podvečer upozornila na problémovú zákazku v hodnote takmer 600-tisíc eur, ktorú ministerstvo uzavrelo s externou firmou na dodávku prác, tovarov a služieb. „V čase konsolidácie zaplatiť státisíce za marketingový stánok na ostrove Hainan v Číne je neospravedlniteľné," vyhlásil krajský predseda Demokratov pre Bratislavu Dominik Sumbal, pričom tvrdí, že ministerstvo nepreukázalo strategický ani ekonomický prínos projektu. Zmluva podľa Demokratov vyvoláva otázky o efektívnom nakladaní s verejnými zdrojmi a o tom, akým spôsobom rezort určuje priority v období úsporných opatrení.
Podľa podpredsedu Demokratov Juraja Šeligu má byť odvolanie Júliusa Erneka len jedným z dôsledkov širších problémov rezortu. Tvrdí, že ministerstvo sa stalo priestorom politických nominácií bez jasných kritérií odbornosti a kritizuje spôsob, akým minister Rudolf Huliak riadi agendu cestovného ruchu a športu. „Minister Huliak nerobí nič iba vydiera politických partnerov, dosadzuje svojich neodborných nominantov na vysoké štátne funkcie a celý rezort, ktorý má dočasne v správe, je iba ministrovou dojnou kravou,“ uviedol Šeliga.
Dynamika posledných dní tak vytvára obraz rezortu, ktorý je pod zvýšeným politickým aj verejným dohľadom. Zmeny vo vedení prichádzajú v čase, keď vláda na jednej strane deklaruje konsolidačné úsilie, no na druhej čelí otázkam, či nie všetky rozpočtové rozhodnutia zodpovedajú tomuto cieľu. Výdavky na zahraničné marketingové aktivity, spochybňované opozíciou, otvárajú diskusiu o tom, ako štát pristupuje k propagácii cestovného ruchu a či existuje jasná stratégia s merateľnými prínosmi.
Odchod Júliusa Erneka a nástup Marty Suchej môže byť tak vnímaný nielen ako personálna zmena, ale aj ako signál, že vláda si uvedomuje potrebu stabilizovať riadenie rezortu a reagovať na pochybnosti o efektívnosti jeho výdavkov.