Zdravotné potvrdenia už aj elektronicky. Pellegrini podpísal veľkú zmenu v zdravotníctve

„Významnou zmenou je zavedenie registra potvrdení, ktorý umožní elektronické vydávanie potvrdení o zdravotnej spôsobilosti a zdravotnom stave na rôzne účely, ako napríklad prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, ospravedlnenie neprítomnosti žiaka či vydanie zbrojného preukazu,“ priblížilo.
Novela taktiež rozširuje elektronickú zdravotnú knižku o nové typy elektronických zdravotných záznamov. Jej súčasťou má byť aj elektronická tehotenská knižka. Úprava ráta tiež so vznikom Národného registra elektronického výkazníctva, kde sa budú evidovať zdravotné výkony na účel informačnej a štatistickej funkcie registra na národnej a medzinárodnej úrovni. „Dáta budú MZ SR slúžiť pri výkone štátnej zdravotnej politiky,“ ozrejmil rezort.Čítajte viac Pellegrini váha, či podpíše zákon, ktorým zanikne protikorupčný úrad. Z diania v politike je „zhrozený“
Zavádza sa i nový pojem „epizóda“, ktorý má prepojiť jednotlivé elektronické zdravotné záznamy pacienta týkajúce sa tej istej zdravotnej udalosti alebo choroby (napríklad diabetes, hospitalizácia, následná liečba a podobne). „Táto zmena zvýši komplexnosť poskytovanej starostlivosti a zjednoduší správu pacientových údajov,“ vysvetlilo ministerstvo. Upravujú sa aj prístupy k údajom v elektronickej zdravotnej knižke a stanovujú sa lehoty uchovávania osobných údajov. Vzniknúť má tiež nová služba informovania pacientov o zdravotnej starostlivosti cez Národný portál zdravia.
Novela upravuje aj zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Menia sa napríklad podmienky, kedy zaniká alebo sa pozastavuje registrácia v zdravotníckej komore. Komora po novom dočasne pozastaví registráciu zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý nezaplatil poplatok za vedenie registra za dva po sebe nasledujúce kalendárne roky. Urobiť takto môže prvýkrát v roku 2028. Komora po novom tiež bude rušiť registráciu tomu, kto registračný poplatok neuhradil za päť po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov. Takýmto spôsobom bude rušenie registrácie možné po prvý raz v roku 2031.
Poslanci schválili tiež pozmeňujúci návrh Zdenka Svobodu (Hlas-SD), ktorý rieši dočasnú zmenu sídla stanice záchrannej zdravotnej služby (ZZS) a dočasnú zmenu typu ambulancie ZZS. Hovorí o tom, že minister danú zmenu môže povoliť na základe žiadosti poskytovateľa najdlhšie na šesť mesiacov, ak touto zmenou nedôjde k zníženiu dostupnosti a kvality poskytovania ZZS v zásahovom území.
Prezident sa rozlúčil so sudcami
Prezident sa v piatok rozlúčil s 26 sudcami, ktorí končia svoje pôsobenie vo funkcii. Pri tejto príležitosti im odovzdal ďakovné dekréty. Sudcovia si tiež prevzali ďakovnú plaketu predsedníčky Súdnej rady SR. Vo svojom príhovore prezident odchádzajúcim sudcom poďakoval a konštatoval, že dôveryhodnosť súdnictva sa zvyšuje, okrem iného aj zásluhou inovácií, ako je napríklad digitalizácia súdov.
„Som však presvedčený, že sa na tomto trende podpísali aj vaše osobné skúsenosti a vaša osobná práca. Verím tiež, že ste vytvorili dobré podmienky pre kolegov, ktorí budú vo vašom diele pokračovať ďalej,“ podotkol prezident.
Verí, že odchádzajúci sudcovia svoje povolanie vždy vykonávali v súlade so svojím svedomím, ale aj s požiadavkou, aby bola Slovenská republika funkčným právnym štátom. Poďakoval im za to, že prispeli k napĺňaniu tohto cieľa a k upevňovaniu jedného zo základných pilierov našej spoločnosti. „Pôsobili ste v zložitých časoch poznačených transformáciou a častými spoločenskými zmenami a tiež v časoch, keď súdnictvo zvádzalo svoj veľký zápas o dôveru verejnosti,“ zhodnotil Pellegrini.
Priblížil, že na Slovensku je potrebné budovať atmosféru dôvery, a teda aj dôveru v inštitúcie a menovite v súdy. „Aby súdy a súdnictvo predstavovali nespochybniteľnú autoritu v našej krajine, aby ich verdikty boli pre všetkých posvätné a zaväzujúce. V takom prípade je súdnictvo nielen pilierom našej spoločnosti, ale tiež pilierom našej morálky,“ zhrnul Pellegrini s tým, že to je zásadné posolstvo pre sudcovský stav, ktorého poslaním je ochrana, hľadanie a nastoľovanie spravodlivosti. „A to je jedna z najcennejších aj najdôležitejších hodnôt, na ktorých stojí naša spoločnosť,“ dodal prezident.
Odchádzajúcim sudcom poďakovala za ich prácu aj predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová. „Ďakujem vám za všetko a prajem vám aj v mene celej súdnej rady, aby ste si toto obdobie ešte dlho a v zdraví užívali,“ zaželala Kosová.