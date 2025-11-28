Pravda Správy Domáce Štát spúšťa veľkú daňovú amnestiu. Ak zaplatíte do tohto dátumu, úroky aj pokuty úplne zmiznú

Od januára 2026 zavedie Slovensko daňovú amnestiu, ktorá ponúkne dlžníkom možnosť vyrovnať si záväzky voči štátu bez sankcií a úrokov z omeškania. Ide o jednorazový nástroj, ktorého cieľom je motivovať daňovníkov k doplateniu nedoplatkov, ktoré vznikli alebo existovali k 30. septembru 2025, a zároveň podporiť tých, ktorí svoje daňové priznanie vôbec nepodali. Štát tak reaguje na narastajúci objem starších dlhov aj na potrebu zvýšiť príjmy verejných rozpočtov v čase konsolidácie.

28.11.2025 14:51
Podmienky amnestie sú prísne časovo vymedzené. Aby z nej daňovník profitoval, musí zaplatiť istinu nedoplatku alebo podať dodatočné daňové priznanie spolu s úhradou vypočítanej dane v období od 1. januára do 30. júna 2026. „Len vtedy mu štát odpustí pokuty a úroky z omeškania,“ uvádza finančná správa, ktorá dnes spustila aj informačný materiál s vysvetlením pravidiel. Amnestia sa zároveň nevzťahuje na platby uskutočnené pred začiatkom roka 2026. Daňovník, ktorý by dlh uhradil ešte v roku 2025, o výhodu príde a bude musieť uhradiť aj sankcie. Rovnako neplatí pre nové nedoplatky, ktoré vzniknú po 30. septembri 2025.

Pravidlá ukazuje aj praktický príklad. Ak vznikol dlh 26. septembra 2025, stále spĺňa rozhodujúcu podmienku, že existoval k referenčnému dátumu. Ak ho daňovník uhradí medzi januárom a júnom 2026, pokuty aj úroky mu odpustia. Ak by ho zaplatil ešte v roku 2025, nárok na amnestiu by mu nevznikol. Opatrenie tak jasne zvýhodňuje tých, ktorí svoje dlhy priznajú a vyrovnajú v určenom období.

Daňová amnestia bude mať široký záber. Týka sa dane z príjmov, DPH, spotrebných daní, dane z motorových vozidiel, dane z poistenia, dane zo sladených nápojov aj plánovanej dane z finančných transakcií. Naopak, nevzťahuje sa na preddavky či splátky dane, osobitný odvod v regulovaných odvetviach, solidárny príspevok ani na miestne dane a poplatky, ktoré zostávajú mimo režimu odpúšťania sankcií.

Finančná správa tvrdí, že cieľom je poskytnúť jasný a transparentný rámec pre tých, ktorí chcú svoje vzťahy so štátom vyčistiť. Súčasne však štát očakáva, že amnestia prinesie vyšší reálny výber daní a rýchlejšie uzavretie starších nedoplatkov, pri ktorých sankcie bránili dlžníkom dlh splatiť. Materiál s podrobnými informáciami, príkladmi a odpoveďami na najčastejšie otázky je dostupný na portáli finančnej správy.

Viac na túto tému: #dane #amnestia #daňový úrad
