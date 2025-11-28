Kaliňák obhajuje pôžičku 2,3 miliardy eur na obranu, opozícia kritizuje chýbajúcu súťaž a stratégiu

Robert Kaliňák obhajoval nákupy po piatkovom mimoriadnom rokovaní vlády, pričom tvrdil, že pôžička je výhodnejšia, ako keby si Slovensko požičalo samo. Minister uviedol, že ide o posilnenie európskeho obranného priemyslu a mnohé nákupy sú len rámcové zmluvy, do ktorých sa môžu zapojiť aj iné krajiny a nemusia byť celé vyčerpané.
Kaliňák kritizoval opozíciu za jej výhrady a vysvetľoval, že extrémne vysoké sumy pri niektorých položkách, ako je napríklad 58 miliárd eur za muníciu, vznikli len znásobením hodnoty ročnej výrobnej kapacity a počtu rokov trvania zmluvy, a nie sú to plánované investície. Podľa ministra by takáto suma predstavovala 20-ročný rozpočet rezortu. Avizoval tiež, že suma 85 miliónov eur na útočné pušky nie je konečná a budú sa ju snažiť znížiť. Nákup by mohol byť finalizovaný do konca roka.Čítajte aj 600-tisíc eur za stánok v Číne? Vláda po kritike odvolala Huliakovho tajomníka
Vláda rozhodla o spolufinancovaní deviatich investičných projektov pre armádu pôžičkou z nástroja SAFE na svojom stredajšom (26. 11.) výjazdovom rokovaní vo Vyšnom Orlíku. Ministerstvo obrany, ktoré materiál predložilo, plánuje vyčerpať celý alokovaný objem, teda viac ako 2,3 miliardy eur. Podľa rezortu ide o atraktívny zdroj financovania strategických priorít aj vďaka flexibilným prvkom ako odloženie splátky či zálohová platba.
Najväčšou investíciou je nákup ťažkých terénnych nákladných vozidiel za takmer 1,8 miliardy eur, z čoho necelých 1,6 miliardy eur má ísť z úveru. Plne financované z úveru majú byť napríklad ručné zbrane za takmer 85,5 milióna eur a protidronový systém za 1,5 milióna eur. Celkovo spomína rezort v materiáli investície za vyše 5,2 miliardy eur. Minister Kaliňák má predložiť žiadosť Európskej komisii do konca novembra.
Opozičná SaS kritizuje netransparentnosť, pretože ministerstvo plánuje pôžičku využiť na projekty, ktoré nebude súťažiť a zadá ich priamo. Poslanec Juraj Krúpa (SaS) spochybnil plánované sumy: napríklad poukázal na to, že hoci minister hovoril o útočných puškách za 20 či 30 miliónov eur, schválený vládny materiál uvádza 85 miliónov eur bez DPH. Krúpa tiež upozornil, že plán vyrábať delostreleckú muníciu za 58 miliárd eur by aj po zdvojnásobení výrobných kapacít trval 30 alebo 40 rokov.
Opozičné PS označuje zoznam investičných obranných projektov za premárnenú príležitosť. Poslanec Tomáš Valášek (PS) tvrdí, že minister Kaliňák hospodári s miliardami eur nečestne a bez stratégie, pričom nepredstavil plán zmien v ozbrojených silách. Valášekovi vadí, že v zozname chýbajú napríklad tanky, ktoré treba vymeniť, a naopak sú v ňom „stovky odmíňovacích zariadení“ alebo luxusné business jety. Europoslankyňa Lucia Yar (PS) dodala, že Kaliňák sa snaží pripraviť pôdu na zníženie objemu peňazí zo štátneho rozpočtu na obranu. Upozornila, že hoci EÚ ručí, za splácanie pôžičky bude zodpovedná každá krajina, čo je výzva pre budúce štátne rozpočty.Čítajte aj Fico a Žilinka mali v parlamente ostrú výmenu názorov o Bombicovi