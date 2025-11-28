Schválili skupinové základné sadzby pre každú skupinu nemocníc na rok 2026

Schválený návrh podľa rezortu stimuluje poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti zvyšovať podiel poskytnutej zdravotnej starostlivosti financovanej formou platieb za výkon a, naopak, znižovať podiel paušálnych platieb na celkových platbách za zdravotnú starostlivosť.Čítajte viac Nedostatok personálu riešia neštandardným spôsobom. Chýbajúcich lekárov chcú do nemocnice prilákať bytmi
„Dnešným hlasovaním výboru pre DRG sa výrazne posúvame k plneniu Memoranda o nastolení spravodlivosti vo financovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti,“ uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). V zmysle vyhlášky sú od roku 2026 nemocnice financované prostredníctvom povinného úhradového mechanizmu SK-DRG vo výške 30 percent objemu produkcie nemocníc.Čítajte viac Lekárska komora má po prvýkrát prezidentku, stala sa ňou Valéria Vasiľová
Základné sadzby pre jednotlivé skupiny nemocníc navrhuje a schvaľuje Riadiaci výbor pre úhradové mechanizmy a reguláciu cien pre ústavnú zdravotnú starostlivosť. Ministerstvo tvrdí, že na základe odporúčania riadiaceho výboru nastavilo skupinové základné sadzby s cieľom podporiť segment ústavnej zdravotnej starostlivosti predovšetkým prostredníctvom nárastu produkcie a v maximálnej možnej miere eliminovať čakacie lehoty.Čítajte viac Šaško očakáva riešenie k poplatkovému eldorádu do konca roka
„Takto vypočítaná základná sadzba sa približuje k efektívnej základnej sadzbe zo strany Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pričom základná sadzba pre rok 2026 plne odráža cieľ, význam a zmysel Memoranda o nastolení spravodlivosti vo financovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti medzi Ministerstvom zdravotníctva SR, Asociáciou nemocníc Slovenska, Asociáciou štátnych nemocníc Slovenskej republiky, Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, Dôverou zdravotnou poisťovňou a Union zdravotnou poisťovňou z roku 2025,“ vyhlásilo ministerstvo.
Za aktuálny návrh hlasoval Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, všetky tri zdravotné poisťovne, všetci zástupcovia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, Slovenská lekárska komora a zástupcovia pacientov. Jeden člen (ministerstvo financií) sa zdržal a Lekárske odborové združenie hlasovalo proti.
Odborári už vo štvrtok (27. 11.) skritizovali pripravovaný návrh. Vyhlásili, že súkromné nemocnice majú dostať trojnásobné medziročné zvýšenie základných sadzieb DRG v porovnaní s fakultnými a univerzitnými nemocnicami. Varovali, že by sa tak prehĺbila nerovnováha vo financovaní nemocníc. Najvyšší kontrolný úrad SR vo štvrtok upozornil, že ak by bol návrh prijatý v tomto znení, potláča nielen všetky preukázateľné zistenia úradu, ale je aj v rozpore so závermi Ministerstva financií SR či Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Asociácia nemocníc Slovenska rešpektuje konsenzus, stále však vníma napätie
Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) berie na vedomie rozhodnutie riadiaceho výboru Centra pre klasifikačný systém DRG (CKS DRG) a rešpektuje dosiahnutý sektorový konsenzus pri nastavovaní základných sadzieb pre nemocnice na rok 2026. Výsledné rozloženie sadzieb však podľa asociácie naďalej vytvára napätie medzi jednotlivými poskytovateľmi, informovali z ANS.Čítajte viac Štátne aj súkromné nemocnice bijú na poplach: Platový automat lekárov je neudržateľný
„Vo vzťahu k okresným a regionálnym nemocniciam nepovažujeme kompromis za spravodlivý a do budúcnosti očakávame návrat k zbližovaniu sadzieb. O 23 percent vyššia základná sadzba pre najväčšie štátne nemocnice voči základnej sadzbe pre menšie nemocnice tento cieľ zatiaľ nenapĺňa,“ konštatuje ANS.
Asociácie zdôrazňuje, že bude pozorne sledovať reálny dosah nových sadzieb na financovanie nemocníc a na dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacientov v regiónoch. Avizuje pripravenosť konštruktívne rokovať o ďalších úpravách systému DRG tak, aby bol dlhodobo udržateľný a spravodlivý pre všetky typy nemocníc. Diskusia o základných sadzbách na budúci rok však podľa asociácie zodpovedala náročnosti a významu samotnej témy.Čítajte viac Nemocnice tvrdia, že zvládnu prevádzku záchraniek: Je to predĺžená ruka urgentných príjmov
„Oceňujeme, že až na lekárskych odborárov pristúpili k výslednej dohode všetci aktéri s vysokou mierou kompetentnosti a zodpovednosti, čo vytvára pozitívnu perspektívu na ďalšie systémové riešenia v budúcnosti,“ odkázala ANS.