Bartek v Ide o pravdu: O spájaní Hlasu so Smerom neuvažujeme. Ferenčákovi ide len o stoličku

Za jeden z najvýraznejších problémov posledných dní však označil správanie poslanca Jána Ferenčáka, ktorý podľa Barteka dlhodobo nechodí na klub a nekomunikuje s kolegami. „Percentuálne keby som to mal dať – 80 percent nechodí, 20 percent chodí,“ uviedol o jeho účasti a dodal, že ak sa dvadsaťpäť poslancov nesťažuje a jeden áno, „asi pravda nebude na strane toho jedného“.
Bartek dôrazne odmietol, že by predseda strany Matúš Šutaj Eštok zlyhával v komunikácii či riadení. Naopak, tvrdí, že Hlas funguje štandardne a diskusie prebiehajú tam, kde majú – na kluboch a straníckych fórach. Porovnávanie Šutaja Eštoka s Petrom Pellegrinim považuje za predčasné a špekulácie o možnej zmene predsedu označil za nepodložené: „Absolútne o tom neviem.“ K vlastným ambíciám povedal, že má 26 rokov a v politike sa ešte učí, no v budúcnosti by prijal akýkoľvek post, ktorým by mohol „slúžiť Slovenskej republike“.
Klesajúce preferencie Hlasu pripisuje Bartek najmä personálnym problémom, za ktoré podľa neho strana už „zaplatila“, keď prišla o jedno ministerstvo. O prieskumy sa však nechce opierať. „V politike niekedy prichádza otepľovanie a niekedy ochladzovanie,“ komentoval aktuálny trend. Zároveň dodal, že Hlas má jasne vymedzené hodnoty a červené čiary.
V diskusii o budúcej koalícii povedal, že by chcel spolupracovať so Smerom. Podľa neho by mohlo ísť o prirodzený základ ďalšej vlády, ak by to voliči umožnili. Reagoval aj na otázku, či sa Hlas môže so Smerom dokonca spojiť. Povedal, že v tejto chvíli sa o žiadnom spájaní neuvažuje a že strany fungujú samostatne. Zdôraznil však, že „politika nie je statická“ a vývoj môže priniesť rôzne scenáre. Zároveň doplnil, že Hlas po voľbách nevylučuje rokovania so žiadnou demokratickou stranou, ktorá sa dostane do parlamentu: „Každá strana, ktorá prekročí 5 percent, je relevantným hráčom na vyjednávanie,“ povedal s tým, že výnimkou zostáva len ĽSNS. Spoluprácu s liberálnymi stranami ako SaS či Progresívne Slovensko však Bartek úplne vylúčil: „To nie je v mojej hodnotovej výbave.“
V ostrom konflikte s poslancom Ferenčákom Bartek vysvetlil, prečo ho Hlas chce odvolať z čela výboru pre európske záležitosti. Tvrdí, že Ferenčák nereprezentuje hodnoty strany a nepracoval efektívne. Okrem kritiky účasti na kluboch pridal aj zásadné hodnotenie jeho práce: „Ja si nemyslím, že bol dobrým šéfom výboru.“ Podľa Barteka Ferenčák viac riešil samotnú funkciu, než jej obsah, a kolegovia majú pripraveného lepšieho kandidáta – skúseného diplomata a bývalého ministra zahraničných vecí Petra Kmeca, ktorého označil za „jedného z najlepších diplomatov, ktorých Slovenská republika mala“.
Bartek sa v rozhovore zastal aj návrhu na zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov. Tvrdí, že nejde o žiadnu pomoc Smeru či zásah do právneho štátu, ale o reakciu na spolitizované pôsobenie samotného úradu. Poukazuje na prepojenia na Progresívne Slovensko a sporné financovanie aktivít mimovládnych organizácií či PR agentúr. Tvrdí, že kompetencie úradu nezaniknú, ale presunú sa pod nový, rozšírený orgán. Kritiku právnikov spochybnil.
Pri téme sporu s Máriou Kolíkovou sa ospravedlnil za to, že ju v parlamente nazval „hygienou“, no dodal, že správanie bývalej ministerky spravodlivosti v súvislosti s úmrtím Milana Lučanského považuje za „hyenizmus“. Ako tvrdí, jej vystúpenia v televíznom programe museli byť pre rodinu generála bolestivé.
Na otázky o exekúcii ministra vnútra Šutaja Eštoka reagoval opatrne a zdôraznil, že minister sa voči rozhodnutiam odvolal. Verí, že bude úspešný. Situáciu odmieta porovnávať s inými krajinami.
Bartek dodal aj svoj názor na aktuálnych ministrov. K ministrovi dopravy Rážovi povedal: „V tejto chvíli by som pána ministra dopravy Ráža neodvolal. Myslím si, že je to tiež fundovaný človek. Nechcem ani spájať príklad Kmec a Ráž do jednej bunky, pretože podľa mňa sa to v tejto chvíli nedá.“ K ministrovi Migaľovi: „Na jednej strane môžeme my v Hlase spáchať odplatu pánovi Migaľovi. To by však znamenalo porušenie koaličnej zmluvy a s najväčšou pravdepodobnosťou predčasné voľby, kde by sme asi posadili na koňa opozíciu na čele so Šimečkom, Matovičom, Gröhlingom. Toto ja si neželám.“
V závere rozhovoru Bartek ubezpečil, že vláda podľa neho môže vydržať celé štyri roky. „Vládu neurčuje ulica ani tlak médií,“ povedal a dodal, že koalícia sa musí sústrediť na prácu a menej sa zaoberať vnútornými spormi. Vyjadril sa aj k výroku premiéra Roberta Fica adresovanému študentom, že ak chcú mier, môžu ísť bojovať na Ukrajinu. Podľa Barteka to premiér „myslel trošku nadnesene“, no on sám by takto nereagoval. Zároveň odsúdil útoky na študentov, ktorí s premiérom diskutovali.