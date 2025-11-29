Pravda Správy Domáce Rezort vnútra plánuje preplatiť výdavky na záchranné práce pri mimoriadnych udalostiach

Rezort vnútra plánuje preplatiť výdavky na záchranné práce pri mimoriadnych udalostiach

Ministerstvo vnútra (MV) plánuje preplatiť výdavky na záchranné práce pri mimoriadnych udalostiach v pôsobnosti okresných úradov Banská Štiavnica, Levice, Považská Bystrica, Prievidza a Rožňava. Obce v týchto lokalitách zasiahli zosuvy pôdy či požiar. Ministerstvo chce celkovo prerozdeliť takmer 1,5 milióna eur. Vyplýva to z materiálu, ktorý rezort vnútra predložil do medzirezortného pripomienkového konania.

29.11.2025 09:33
debata
Zosuv pôdy po výdatných dažďoch a topení snehu: na cestu sa dovalilo bahno a stromy
Video

„V súvislosti so zosuvmi pôdy sa vykonávajú okamžité protihavarijné opatrenia na ochranu života, zdravia a majetku a protihavarijné opatrenia na odstránenie bezprostredného ohrozenia. V priamej nadväznosti na mieru ohrozenia a všeobecné faktory, ktoré ovplyvňujú stabilitu zosuvného územia, boli navrhnuté a prijaté opatrenia na minimalizáciu bezprostredného ohrozenia,“ uviedlo ministerstvo v materiáli.

Viac ako polovica celkovej sumy, takmer 800-tisíc eur, by mala ísť Okresnému úradu Považská Bystrica. Rezort by mohol uhradiť výdavky spojené práve so zosuvom pôdy. Mimoriadnu situáciu tam vyhlásili koncom apríla, stále trvá.

Povodne po výdatných dažďoch a topení snehu v...
Povodne po výdatných dažďoch a topení snehu v...
+12Povodne po výdatných dažďoch a topení snehu v...
Rozvodneny Hornad pri hati Kosice Čítajte viac Po dažďoch prišiel mráz: Hladiny riek na východe stabilizované, no poľadovica stále hrozí
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #povodne #ministerstvo vnútra #zosuv pôdy
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"