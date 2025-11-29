Rezort vnútra plánuje preplatiť výdavky na záchranné práce pri mimoriadnych udalostiach

„V súvislosti so zosuvmi pôdy sa vykonávajú okamžité protihavarijné opatrenia na ochranu života, zdravia a majetku a protihavarijné opatrenia na odstránenie bezprostredného ohrozenia. V priamej nadväznosti na mieru ohrozenia a všeobecné faktory, ktoré ovplyvňujú stabilitu zosuvného územia, boli navrhnuté a prijaté opatrenia na minimalizáciu bezprostredného ohrozenia,“ uviedlo ministerstvo v materiáli.
Viac ako polovica celkovej sumy, takmer 800-tisíc eur, by mala ísť Okresnému úradu Považská Bystrica. Rezort by mohol uhradiť výdavky spojené práve so zosuvom pôdy. Mimoriadnu situáciu tam vyhlásili koncom apríla, stále trvá.