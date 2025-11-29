SNS chce zákaz syntetického mäsa. Navrhuje, aby Slovensko bolo druhá krajina, ktorá ho zakáže

„Slovenská národná strana navrhne, podobne ako to nedávno schválil maďarský parlament, aby sa Slovenská republika stala druhým členským štátom Európskej únie, ktorý úplne zakáže syntetické mäso. Je podľa nás neakceptovateľné, aby sa takéto výrobky v budúcnosti dostali do obchodných reťazcov a boli predávané slovenským spotrebiteľom,“ uviedla Škopcová.
Syntetické mäso podľa SNS predstavuje riziko pre zdravie Slovákov. Poukázala aj na to, že Európska únia zatiaľ neprijala žiadnu právnu úpravu v tejto oblasti. SNS chce podľa vlastných slov predísť tomu, aby sa tieto produkty objavili na slovenskom trhu, či už samostatne, alebo ako súčasť iných potravín. „Zákaz sa, prirodzene, nebude vzťahovať na vegánske a rastlinné výrobky," doplnila hovorkyňa.
SNS zároveň navrhne zavedenie prísnych sankcií pre každého, kto by na Slovensko syntetické mäso doviezol, distribuoval alebo iným spôsobom spracovával.