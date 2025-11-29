Šutaj Eštok nerozumie slabosti premiéra pre Lajčáka. Ich vzťah je viac ako bratský, myslí si minister

Minister vnútra tomuto vzťahu nerozumie. Pripomenul, že anglický kráľ Karol III. sa voči svojmu bratovi, ktorý rovnako komunikoval s Epsteinom, postavil tak, že mu odobral všetky výhody, vyznamenania, rentu. A to aj napriek tomu, že bol jeho brat. „Tak v tomto prípade vzťah Fica s Lajčákom je taký silný, že je ešte väčší ako bratský,“ uviedol Šutaj Eštok s tým, že najlepšie by v tomto prípade bolo, keby Lajčák celý tento vzťah vysvetlil verejnosti. „Ja si vážim prácu pána Lajčáka. Pre Slovensko urobil kus práce, ale je to na ňom, aby vysvetlil, o čom sa bavili a prečo sa takto bavili,“ dodal minister, podľa ktorého je to súčasne aj na vysvetlení premiéra.
„Evidujem komunikáciu Epsteina s mnohými významnými politikmi v rámci celého sveta. Tá komunikácia je autentická, nakoľko pochádza z amerického Kongresu a, pokiaľ viem, ešte veľká časť tej komunikácie bude k dispozícii celej verejnosti. Sú tam niektoré veci pri komunikácii Epsteina s pánom Lajčákom, ktoré sú veľmi závažné aj z pohľadu toho, čo sa tu dialo napríklad v roku 2018, kedy padla vláda Roberta Fica, kde sa hovorí o tom, že všetko pôjde podľa plánu a že tu bude pomaly až ohrozená zvrchovanosť a suverenita krajiny,“ doplnil Šutaj Eštok s tým, že to vytvára mnohé otázniky o tom, aký bol ich vzťah.
Podľa medializovaných informácií bol exminister zahraničných vecí Miroslav Lajčák v kontakte s odsúdeným sexuálnym predátorom Jeffrey Epsteinom. Dôkazom má byť viac ako 20-tisíc strán materiálov, ktoré zverejnil Dozorný výbor americkej Snemovne reprezentantov. Viaceré médiá tieto dokumenty analyzovali a zistili, že sa vo viacerých komunikáciách spomínal Lajčák, dokonca prebehla aj priama komunikácia. Lajčák aktuálne pôsobí ako poradca premiéra. Po jeho odvolaní z tejto pozície volala tak opozícia, ako aj koaličná Slovenská národná strana. Miroslav Lajčák však podľa predsedu vlády neurobil nič, čo ho nútilo odvolávať ho z pozície poradcu.
Šutaj Eštok: Ferenčák má bližšie k Progresívnemu Slovensku
Poslanec Ján Ferenčák má podľa predsedu strany Hlas Matúša Šutaja Eštoka bližšie k Progresívnemu Slovensku než k strane Hlas, povedal tiež v diskusnej relácii STVR. Ferenčák podľa neho nie je už dávno mentálnou súčasťou koalície. „Veď pri dôležitých zákonoch, ako bola zmena ústavy alebo konsolidácia, si pán Ferenčák vyhradil právo na svoje vlastné hlasovanie,“ povedal Šutaj Eštok s tým, že to, že je Ferenčák súčasťou koalície na papieri, neznamená, že v skutočnosti je jej stabilnou súčasťou, keďže si hlasuje, ako chce.
Reagoval tak súčasne na Ferenčákove slová o tom, že sa nezúčastní na hlasovaniach v parlamente, kým nebude zrejmé, ako sa koalícia zachová pri jeho odvolávaní z pozície predsedu európskeho výboru. Namiesto Ferenčáka strana Hlas pre túto pozíciu navrhuje Petra Kmeca.
V súvislosti s vyjadreniami, že má Ferenčák bližšie k Progresívnemu Slovensku, poslankyňa Irena Bihariová (PS) uviedla, že doposiaľ nikdy neprebiehali v hnutí diskusie o Jánovi Ferenčákovi. „Môžem vás ubezpečiť, že nikdy doteraz neprebiehali v PS debaty ani úvahy o Ferenčákovi," povedala poslankyňa s tým, že ani zo strany Ferenčáka nikdy nezachytili akýkoľvek náznak v tejto súvislosti. Ak ide teda o akvizície, nikdy to podľa jej slov nebolo témou.