Pravda Správy Domáce V obci na západe Slovenska potvrdili výskyt vírusu vtáčej chrípky

Veterinári potvrdili výskyt vtáčej chrípky u labute, ktorá mala neurologické klinické príznaky, sťažené dýchanie a apatiu. Nachádzala sa v Hrušovskej zdrži v katastrálnom území obce Hamuliakovo (okres Senec). Labuť našli 12. novembra. Obec o tom informovala na svojom webe na základe potvrdenia od Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Senec.

29.11.2025 16:12
Labuť utratili a následne ju odoslali na laboratórne vyšetrenie. Chorobu potvrdili 17. novembra. Za infikované pásmo je označené katastrálne územie obce Hamuliakovo a oblasti v bezprostrednom okolí brehov vodných plôch nachádzajúcich sa tri kilometre od miesta nálezu.

RVPS na základe zistenia prijala opatrenia. Platí zákaz zhromažďovania hydiny a iných vtákov v zajatí na trhoch či výstavách, zákaz vypúšťať pernatú zver zo zajatia do voľnej prírody a taktiež zákaz lovu voľne žijúceho vtáctva a jeho odoberania z voľnej prírody, okrem prípadu povolenia príslušným orgánom na osobitné účely.

Štátna veterinárna a potravinová správa SR upozornila chovateľov, ktorí majú domáce chovy hydiny, okrasné vtáky či iné vnímavé zvieratá, na zhoršený vývoj situácie v súvislosti s vtáčou chrípkou a so pseudomorom na úrovni EÚ. Európska komisia žiada chovateľov o prísne dodržiavanie preventívnych opatrení v chovoch v snahe zabrániť zavlečeniu ochorení do chovov.

Na Slovensku je vtáčia chrípka potvrdená v obciach Šúrovce a Veľká Mača a taktiež v okolí Oravskej priehrady.

