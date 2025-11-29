V obci na západe Slovenska potvrdili výskyt vírusu vtáčej chrípky

Labuť utratili a následne ju odoslali na laboratórne vyšetrenie. Chorobu potvrdili 17. novembra. Za infikované pásmo je označené katastrálne územie obce Hamuliakovo a oblasti v bezprostrednom okolí brehov vodných plôch nachádzajúcich sa tri kilometre od miesta nálezu.
RVPS na základe zistenia prijala opatrenia. Platí zákaz zhromažďovania hydiny a iných vtákov v zajatí na trhoch či výstavách, zákaz vypúšťať pernatú zver zo zajatia do voľnej prírody a taktiež zákaz lovu voľne žijúceho vtáctva a jeho odoberania z voľnej prírody, okrem prípadu povolenia príslušným orgánom na osobitné účely.
Štátna veterinárna a potravinová správa SR upozornila chovateľov, ktorí majú domáce chovy hydiny, okrasné vtáky či iné vnímavé zvieratá, na zhoršený vývoj situácie v súvislosti s vtáčou chrípkou a so pseudomorom na úrovni EÚ. Európska komisia žiada chovateľov o prísne dodržiavanie preventívnych opatrení v chovoch v snahe zabrániť zavlečeniu ochorení do chovov.
Na Slovensku je vtáčia chrípka potvrdená v obciach Šúrovce a Veľká Mača a taktiež v okolí Oravskej priehrady.