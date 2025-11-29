Pravda Správy Domáce Otvorený konflikt v Hlase: Šutaj Eštok spochybňuje lojalitu Ferenčáka, ten mu ostro odkázal svoje

Otvorený konflikt v Hlase: Šutaj Eštok spochybňuje lojalitu Ferenčáka, ten mu ostro odkázal svoje

Poslanec Ján Ferenčák má podľa predsedu strany Hlas Matúša Šutaja Eštoka bližšie k Progresívnemu Slovensku než k strane Hlas. Vyhlásil to v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Ferenčák podľa neho nie je už dávno mentálnou súčasťou koalície.

29.11.2025 19:50
debata
Bartek v Ide o pravdu: O spájaní Hlasu so Smerom neuvažujeme. Ferenčákovi ide len o stoličku
Video

„Veď pri dôležitých zákonoch, ako bola zmena ústavy alebo konsolidácia, si pán Ferenčák vyhradil právo na svoje vlastné hlasovanie,“ povedal Šutaj Eštok s tým, že to, že je Ferenčák súčasťou koalície na papieri, neznamená, že v skutočnosti je jej stabilnou súčasťou, keďže si hlasuje, ako chce. Reagoval tak súčasne na Ferenčákove slová o tom, že sa nezúčastní na hlasovaniach v parlamente, kým nebude zrejmé, ako sa koalícia zachová pri jeho odvolávaní z pozície predsedu európskeho výboru. Namiesto Ferenčáka strana Hlas pre túto pozíciu navrhuje Petra Kmeca.

Ferenčák o návrhu, ktorým ho chcú odvolať z postu šéfa parlamentného výboru
Video

V súvislosti s vyjadreniami, že má Ferenčák bližšie k Progresívnemu Slovensku, poslankyňa Irena Bihariová (PS) uviedla, že doposiaľ nikdy neprebiehali v hnutí diskusie o Jánovi Ferenčákovi. „Môžem vás ubezpečiť, že nikdy doteraz neprebiehali v PS debaty ani úvahy o Ferenčákovi," povedala poslankyňa s tým, že ani zo strany Ferenčáka nikdy nezachytili akýkoľvek náznak v tejto súvislosti. Ak ide teda o akvizície, nikdy to podľa jej slov nebolo témou.

Poslanec Ferenčák na vyjadrenia predsedu Hlasu zareagoval na sociálnej sieti. „Keď nemáš argumenty, ako predseda strany zlyháš… a tak si vymýšľaš rozprávky o mojom „mentálnom prepojení“ na Progresívne Slovensko,“ odkázal Ferenčák Šutajovi Eštokovi. „Pravda je jednoduchá. Skutočným hodnotám a ideálom Hlasu som verný od začiatku a budem aj naďalej," uzavrel Ferenčák.

Peter Kmec Čítajte viac Kmec prehovoril o odvolaní Ferenčáka. Tvrdí, že o jeho výmene sa hovorilo na klube, ktorý odignoroval
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Hlas #Progresívne Slovensko #Matúš Šutaj Eštok #Ján Ferenčák
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"