Otvorený konflikt v Hlase: Šutaj Eštok spochybňuje lojalitu Ferenčáka, ten mu ostro odkázal svoje

„Veď pri dôležitých zákonoch, ako bola zmena ústavy alebo konsolidácia, si pán Ferenčák vyhradil právo na svoje vlastné hlasovanie,“ povedal Šutaj Eštok s tým, že to, že je Ferenčák súčasťou koalície na papieri, neznamená, že v skutočnosti je jej stabilnou súčasťou, keďže si hlasuje, ako chce. Reagoval tak súčasne na Ferenčákove slová o tom, že sa nezúčastní na hlasovaniach v parlamente, kým nebude zrejmé, ako sa koalícia zachová pri jeho odvolávaní z pozície predsedu európskeho výboru. Namiesto Ferenčáka strana Hlas pre túto pozíciu navrhuje Petra Kmeca.
V súvislosti s vyjadreniami, že má Ferenčák bližšie k Progresívnemu Slovensku, poslankyňa Irena Bihariová (PS) uviedla, že doposiaľ nikdy neprebiehali v hnutí diskusie o Jánovi Ferenčákovi. „Môžem vás ubezpečiť, že nikdy doteraz neprebiehali v PS debaty ani úvahy o Ferenčákovi," povedala poslankyňa s tým, že ani zo strany Ferenčáka nikdy nezachytili akýkoľvek náznak v tejto súvislosti. Ak ide teda o akvizície, nikdy to podľa jej slov nebolo témou.
Poslanec Ferenčák na vyjadrenia predsedu Hlasu zareagoval na sociálnej sieti. „Keď nemáš argumenty, ako predseda strany zlyháš… a tak si vymýšľaš rozprávky o mojom „mentálnom prepojení“ na Progresívne Slovensko,“ odkázal Ferenčák Šutajovi Eštokovi. „Pravda je jednoduchá. Skutočným hodnotám a ideálom Hlasu som verný od začiatku a budem aj naďalej," uzavrel Ferenčák.Čítajte viac Kmec prehovoril o odvolaní Ferenčáka. Tvrdí, že o jeho výmene sa hovorilo na klube, ktorý odignoroval