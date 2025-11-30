Je tu prvá adventná nedeľa. Veriaci môžu priniesť vence do kostolov na posvätenie

Veniec je symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. V biblii sa hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný a prichádza zároveň ako víťaz, kráľ a osloboditeľ. Svetlo z horiacich sviec symbolizuje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože on je „svetlo sveta“.
Sviečky na adventnom venci sa zapaľujú nielen v kostoloch, ale i v rodinách, nemocniciach či iných zariadeniach. Veriaci môžu v nedeľu priniesť svoje adventné vence do kostolov, kde ich kňazi posvätia počas prvej adventnej nedele, ktorá pripadá na 30. novembra alebo v jej predvečer, teda v sobotu 29. novembra.
Známa je tradícia adventného venca, ktorý vyrobil začiatkom 19. storočia nemecký evanjelický pastor Johann Henrich Wichern. Pre chudobné a opustené deti zriadil útulok, ktorý nazval Drsný dom. Na tomto mieste deti nielen žili, ale učili sa aj rôzne remeslá. Na základe otázok detí, koľko dní ešte zostáva do Vianoc, sa Wichern rozhodol vyrobiť drevený veniec s tenšími sviečkami, ktoré predstavovali všedné dni, a štyrmi hrubšími sviecami, symbolizujúcimi štyri adventné nedele.
Prvá adventná nedeľa v tomto roku pripadá na 30. novembra. Tento deň je súčasne aj začiatkom nového liturgického roka.