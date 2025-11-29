Nastoľujeme spravodlivé financovanie nemocníc, uviedlo ministerstvo. Je to výsledok širokej dohody zdravotníckeho sektora

Schválený návrh podľa rezortu stimuluje poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti zvyšovať podiel poskytnutej zdravotnej starostlivosti financovanej formou platieb za výkon a, naopak, znižovať podiel paušálnych platieb na celkových platbách za zdravotnú starostlivosť.
Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) berie na vedomie rozhodnutie riadiaceho výboru Centra pre klasifikačný systém DRG (CKS DRG) a rešpektuje dosiahnutý sektorový konsenzus pri nastavovaní základných sadzieb pre nemocnice na rok 2026. Zároveň však vníma, že výsledné rozloženie sadzieb naďalej vytvára napätie medzi jednotlivými typmi poskytovateľov a vo vzťahu k okresným a regionálnym nemocniciam nepovažujeme kompromis za spravodlivý a do budúcnosti očakávame návrat k zbližovaniu sadzieb. O 23 % vyššia základná sadzba pre najväčšie štátne nemocnice voči základnej sadzbe pre menšie nemocnice tento cieľ zatiaľ nenapĺňa, uviedla asociácia v stanovisku. ANS bude situáciu pozorne sledovať. „Oceňujeme, že až na lekárskych odborárov pristúpili k výslednej dohode všetci aktéri s vysokou mierou kompetentnosti a zodpovednosti, čo vytvára pozitívnu perspektívu pre ďalšie systémové riešenia v budúcnosti,“ dodala asociácia.
Prešov, 5. októbra 2025
Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) vníma schválené základné sadzby DRG na rok 2026 ako výsledok širokej dohody zdravotníckeho sektora. Považujeme to za dôležitý signál stability pre celý zdravotnícky systém a zároveň za krok, ktorý môže prispieť k lepšej dostupnosti nemocničnej starostlivosti pre pacientov na Slovensku.
Zástupca AOPP na zasadnutí Riadiaceho výboru pre reguláciu cien ustanovenom MZ SR podporil návrh základných sadzieb s presvedčením, že ich nastavenie bude poskytovateľov motivovať k zvýšeniu počtu odliečených pacientov. Od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti očakávame, že to aj reálne premietnu do skrátenia čakacích dôb a zlepšenia dostupnosti potrebnej zdravotnej starostlivosti v nemocniciach naprieč regiónmi. AOPP preto bude budúci rok pozorne sledovať, ako sa nové sadzby premietnu do reálnej praxe, najmä do dostupnosti zákrokov, kvality poskytovanej starostlivosti a komfortu pacienta počas hospitalizácie. AOPP zostáva pripravená aktívne spolupracovať pri ďalších úpravách systému DRG tak, aby jeho fungovanie bolo dlhodobo udržateľné, spravodlivé a prínosné najmä pre pacientov, ktorí zdravotnícky systém potrebujú a spoliehajú sa naň v najťažších životných situáciách.
- Schválili sa základné sadzby (niečo ako cenník výkonov) pre nemocnice pre rok 2026.
- 30% výkonov je pevne hradených podľa týchto sadzieb, pre zvyšných 70% tieto sadzby slúžia ako “odporúčaný” cenník pre zdravotné poisťovne.
- Boli prijaté historickým konsenzom – až 11 z 13 členov hlasovalo za, proti bol iba LOZ. Na schválenie stačilo 7 hlasov. Za bolo MZ, UDZS, asociácie štátnych aj súkromných nemocníc, všetky tri poisťovne, lekárska komora a asociácia na ochranu práv pacientov.
- Najväčší medziročný rast základných sadzieb zaznamenali univerzitné nemocnice.
- Za rovnakú hospitalizáciu tak univerzitné nemocnice dostanú až o 23% viac ako okresné nemocnice.
- Táto zvýšena platba reflektuje vyššie náklady univerzitných nemocnic, spojené jednak s vyššími nárokmi na technické zabezpečenie koncových pracovísk, ale aj s negatívnymi dopadmi aktivít lekárskych odborárov, ktorí si minulý rok napr. vydobili skrátenie pracovného čas v štátnych nemocniciach.
- Lekárski odborári návrh neprijali, lebo požadovali ešte väčšie zvýhodnenie štátnych nemocníc na úkor neštátnych.