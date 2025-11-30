O dôvere vláde sa podľa Richtera môže hlasovať už na aktuálnej schôdzi. Gröhling chce možné prieťahy riešiť na súde

Pred týždňom skončila vláde dvojročná výnimka z najprísnejších sankcií dlhovej brzdy. Jednou z nich je aj povinnosť požiadať parlament o vyslovenie dôvery. „Pokiaľ dobre viem, ústava presne nehovorí, či to má byť na druhý deň alebo do akého obdobia. Ale ani našim záujmom asi nie je tieto veci zbytočne predlžovať a naťahovať. Ja reálne predpokladám, že sa môže stať, že to bude ešte na tejto schôdzi,“ vyhlásil Richter.
Konkrétna forma môže byť podľa neho rôzna. Premiér Robert Fico (Smer) môže spojiť žiadosť o dôveru s konkrétnym vládnym návrhom zákona. Prípadne s hlasovaním o opozičnom návrhu na vyslovenie nedôvery vláde, ktorý je zaradený na aktuálnu schôdzu parlamentu. Termínovaný je na stredu (3. 12.) popoludní.
Predseda poslaneckého klubu opozičnej SaS Branislav Gröhling si tiež myslí, že žiadosť o vyslovenie dôvery vláde sa spojí s nejakým iným návrhom, čo však nepovažuje za správne. „Ak to premiér s niečím spojí, tak je to vyslovene iba zbabelosť. Pretože si nie je istý, že by dostal dôveru vláde, pretože sú tak rozhádaní a majú také problémy… Takže nemajú odvahu, aby prišli samostatne s takýmto návrhom do parlamentu,“ myslí si opozičný poslanec.
Avizoval, že ak bude vláda žiadosť o vyslovenie dôvery odkladať, alebo zvolí nevhodný postup, opozícia sa obráti na Ústavný súd. Rovnako sa podľa neho pripravujú aj iné podania. Dôvodom môže byť napríklad dlhodobé odkladanie rokovania o opozičných návrhoch na vyslovenie nedôvery jednotlivým ministrom aj celej vláde.
„Uvidíme, či napríklad nebudú odvolávania jednotlivých ministrov zasa posunuté v čase. Ja si myslím, že tam je už základ toho, aby sme sa obrátili aj na Ústavný súd, pretože nemôžete rok čakať na to, aby ste vyslovili tie pochybenia pri jednotlivých ministrov,“ argumentoval Gröhling.
Je aj v rukách opozície, či parlament stihne o týchto návrhoch rokovať na aktuálnej schôdzi, upozornil Richter. Pripomenul, že už týždeň trvá rozprava o zmenách okolo Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) a je možné, že bude trvať ešte ďalší týždeň. „Každá jedna schôdza má nejaký časový predpoklad. Vždy o týždeň to predlžujeme, aj teraz to predpokladám, no o dva týždne už nemôžeme, lebo by sme tu skutočne sedeli aj cez Vianoce,“ dodal.