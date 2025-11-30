Koberec na ploché nohy, detektor lži či zdravie pre celú rodinu. Deti majú v liste Ježiškovi aj netradičné želania

Pošta priblížila, že Ježiškovi dorazilo už viac ako sedemtisíc listov a viac ako desaťtisíc pohľadníc. Listy prišli nielen zo Slovenska, ale aj z 25 krajín z celého sveta. Najvac listov prišlo z Číny a Taiwanu, ďalšie prišli z Brazílie, Austrálie, Nového Zélandu, USA, či Filipín.
„Najmenší odosielatelia, Amy z Martina a Jakubko z Pravenca, majú len dva roky a poslali kresby. Za najmladšieho odosielateľa, 7-mesačnú Tamarku, písala mamička a želá si pre ňu bábiku,“ doplnila pošta.
Tohtoročné želania detí opäť ukázali, že fantázii sa medze nekladú. „Najviac želaní má Šimonko z Oščadnice, ktorý Ježiškovi napísal o 22 rôznych darčekoch,“ podotkla Slovenská pošta.
V listoch sa pritom najčastejšie objavuje lego, telefón, hra Minecraft, oblečenie, autíčka a vláčiky. Našli sa však aj netradičné želania, ako napríklad koberec na ploché nohy, detektor lži, kotol na guláš alebo 100 eur na čipsy. Deti sa však nezamerali len na materiálne darčeky. Prajú si aj zdravie a pokoj pre celú rodinu. Niektoré deti sa rozhodli obdarovať aj Ježiška. Dostal napríklad plyšovú hračku, mince, kľúčenky, magnetky, kávu či cukríky.
„Plné dojatia a úprimnosti sú listy z Ázie. Deti z týchto krajín sú skromnejšie, pretože namiesto darčekov píšu o tom, čo zažili počas roka, čo by chceli od života a väčšinou im stačí, aby im Ježiško odpísal. Dievčatko Jeng z Taiwanu napríklad napísalo, že sa chce stať farmaceutkou, lebo podľa nej je to ako byť ‚moderná čarodejnica‘“.
„Deväťročný Keigo z Japonska poslal Ježiškovi aj svoju fotku a list o tom, ako sa mu darí v škole,doplnila pošta.
Slovenská pošta týmto pozýva všetky deti, aby písali Ježiškovi a kreslili svoje vianočné priania. Niektoré z výtvarných diel sa totiž môžu stať námetom pre poštovú známku na budúcoročné Vianoce. „Dôležité je, aby deti svoje kresby posielali na samostatnom hárku papiera, uviedli svoje meno, vek a adresu, odkiaľ pochádzajú. Listy Ježiškovi stačí poslať na adresu '999 99 Ježiško 'najneskôr do 16. decembra 2025, aby Ježiško stihol odpísať,“ spresnila pošta.
So správnou poštovou známkou je možné poslať list alebo pohľadnicu z ktorejkoľvek pošty, alebo ich vložiť do ľubovoľnej poštovej schránky. List a pohľadnica sa dá podať aj do BalíkoBOXov po celom Slovensku.
„Môžete využiť aj službu Moja pohľadnica, kde si online vytvoríte pohľadnicu s vybraným formátom, vlastnou fotografiou, prípadne s jedným z vianočných motívov. Potom stačí vyplniť adresu, napísať text a uhradiť poštovné online,“ doplnila Slovenská pošta, ktorá sa následne postará o vytlačenie i doručenie pozdravu až do schránky Ježiška.
Listy Ježiškovi, samozrejme, neostanú bez odozvy. Deti, ktoré uvedú správne svoju spiatočnú adresu, dostanú od Ježiška odpoveď v slovenčine. Deťom zo zahraničia odpíše v angličtine a slabozrakým a nevidiacim v Braillovom písme. „Vďaka partnerovi Vianočnej pošty, Union poisťovni, bude súčasťou listu od Ježiška aj malý darček,“ dodala Slovenská pošta. Podrobné informácie o tohtoročnej Vianočnej pošte a o súťaži sú dostupné na www.vianocnaposta.sk.