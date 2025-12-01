Kaliňák považuje za strategicky dôležité mať slovenské pušky: Vybrala si ich armáda, prejdú tvrdými skúškami

Kúpiť priamo útočné pušky pre armádu od slovenskej firmy Grand Power je podľa neho strategicky dôležité, keďže výroba prebieha na Slovensku, čo umožňuje ju mať pod kontrolou v čase krízy a zároveň to podporí slovenský obranný priemysel.
„Každý štát pristupuje k nákupu pokiaľ možno svojich vlastných zbraní. Česká republika si kupuje české zbrane, Nemecko si kupuje nemecké zbrane. Nebudem preferovať cudzie zbrane len preto, lebo sú viac ‚fancy‘,“ uviedol a dodal, že slovenské zbrojárske firmy vedia urobiť veľmi kvalitné zbrane.
„Ukrajinská vojna ukázala jednoznačne, že nie je podstatná zbraň ako taká, ale predovšetkým jej munícia a náhradné diely. To je to, čo chýba Ukrajine. Najväčší problém má s dodávaním náhradných dielov a munície,“ uviedol.
Slovenská puška nebola použitá v boji, ale podľa Kaliňáka aj puška vzor 58, ktorú roky používala československá a následne slovenská armáda, mala v čase zavádzania do armády bojových skúseností pomenej. Preto musí absolvovať veľmi tvrdé skúšky a s výsledkami musia byť ozbrojené sily spokojné, povedal.
Uviedol, že pracujú na zmluvách o ručných zbraniach pre armádu, čo bolo plánované aj predošlou vládou. Podľa Kaliňáka však chcú výrazne ušetriť oproti predpokladaným nákladom na útočné pušky. Podľa neho by sa do sumy, vyrátanej Štefanom Kiššom (predtým Útvar hodnoty za peniaze, teraz tieňový minister PS), mohlo zmestiť podstatne viac zbraní
„A dokonca by sme v nižšej sume boli schopní obsahovať všetky zbrane. To znamená – primárna útočná puška, sekundárna pištoľ, cvičné zbrane, krátke samopaly pre špeciálne síly a pre vojenskú políciu. Toto všetko aby bolo za cenu nižšiu, než ktorú pán Kišš vtedy predpokladal, že kúpi za 165 miliónov iba útočné pušky,“ povedal Kaliňák.