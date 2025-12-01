Matovič by sa mal Ficovi ospravedlniť za výrok o miliónoch na Belize, rozhodol súd

„Všetko sa začalo Matovičovým statusom, ktorý zverejnil na Facebooku 14. augusta 2015. Opozičný poslanec napísal, že Fico s manželkou si ešte v roku 2008 na Belize založili schránkovú firmu a dva účty, na ktorých malo byť zhruba 674 miliónov dolárov,“ uviedli Aktuality.sk s tým, že na následnej tlačovke Matovič tvrdil, že túto informáciu si našiel v poštovej schránke od anonyma. Robert Fico na tvrdenia reagoval tlačovou konferenciou aj so svojou manželkou Svetlanou, pričom ich označil za krivé a absolútne vymyslené. V tejto súvislosti podal trestné oznámenie aj civilnú žalobu na súd. Polícia následne Matoviča najskôr obvinila a prokuratúra aj obžalovala z ohovárania. „Súdy nakoniec rozhodli, že nešlo o trestný čin a trestné stíhanie Matoviča zastavili,“ pripomenul spravodajský portál.
Pokiaľ ide o rozsudok v civilnom spore, Fico od Matoviča za jeho výroky žiadal len ospravedlnenie. „Náhradu nemajetkovej ujmy vraj nežiada,“ dodali Aktuality.sk