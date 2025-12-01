Pravda Správy Domáce Polícia zadržala dvoch hľadaných Slovákov, mali byť súčasťou zločineckej skupiny

Polícia zadržala dvoch hľadaných Slovákov, mali byť súčasťou zločineckej skupiny

Policajti cieľového pátrania Národnej centrály osobitných druhov kriminality (NCODK) Prezídia Policajného zboru zadržali minulý týždeň a v pondelok dvoch občanov SR.

01.12.2025 13:08
debata (1)

Na oboch bol vydaný európsky zatykač z Mníchovského centra Európskej prokuratúry. Muži vo veku 43 a 58 rokov mali byť v rokoch 2018 až 2020 súčasťou medzinárodnej organizovanej zločineckej skupiny, uviedla hovorkyňa polície Lea Vilhanová.

Kukláči si prišli po medzinárodne hľadaného Slováka, ukrýval sa v kôlničke (Archívne video)
Video

„Skupina sa podľa doteraz zadokumentovaných zistení mala sústreďovať na rozsiahle podvody na dani z pridanej hodnoty pri nákupoch a predaji zlata a platinových mincí. Vyšetrovatelia doposiaľ zaevidovali 80 skutkov, pri ktorých bola spôsobená škoda v desiatkach miliónov eur. Konaním zločineckej skupiny mali byť poškodené aj finančné záujmy Európskych spoločenstiev,“ uviedla Vilhanová s tým, že v prípade preukázania viny im hrozí 15-ročný trest odňatia slobody.

Medzinárodne hľadaný Slovák, polícia, zatknutie Čítajte viac Lov na pašeráka sa skončil. Polícia zadržala Slováka hľadaného v celej Európe
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #polícia #zadržanie #zločinecká skupina
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"