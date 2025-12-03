Nový grafikon je tu: objavte všetky zmeny, ktoré vám ušetria čas a zjednodušia cestovanie

Od polovice decembra vstupuje do platnosti nový Grafikon vlakovej dopravy 2025/2026, ktorý so sebou prináša množstvo pozitívnych zmien naprieč celým Slovenskom. Železničná spoločnosť Slovensko sa pri jeho tvorbe zamerala na to najdôležitejšie, na komfort cestujúcich, prehľadnosť spojov a plynulejšie cestovanie medzi mestami aj regiónmi. Výsledkom je grafikon, ktorý ponúka viac vlakov v špičke, lepšie nadväznosti, rýchlejšie spojenia a modernizované služby. Jednoducho cestovanie, na ktoré sa oplatí tešiť.
Rýchlejšie diaľkové spojenia
Najväčšie zmeny prináša nový grafikon v diaľkovej doprave. Expresy Kriváň a Tatran medzi Bratislavou a Košicami zrýchlia jazdu. Najrýchlejšie Kriváne zvládnu trasu už za 4 hodiny 53 minút, čo je veľký krok vpred a skvelá správa pre všetkých, ktorí cestujú medzi západom a východom.
Lepšie sa bude cestovať aj v noci. Rýchliky Zemplín sa opäť vrátia až do Humenného a z neho, a to vďaka ukončeniu elektrifikácie na východe.
Na trase Praha – Bratislava – Budapešť pribudnú moderné súpravy ComfortJet a RailJet, ktoré budú na slovenskom území jazdiť pod hlavičkou ZSSK. Prinášajú reštauračnú zónu, multimediálny portál, detské kino aj zónu pre rodiny. Celá cesta tak bude pôsobiť ako príjemný zážitok, nie povinnosť.
Na strednom Slovensku sa po rokoch vracajú aj priame rýchliky medzi Bratislavou a Banskou Bystricou bez potreby prestupu na autobus. A už od leta 2026 pribudne pravidelný hodinový interval rýchlikov medzi Bratislavou a Žilinou, pričom ženy tu nájdu aj obľúbené dámske kupé.
Rýchliky zo Zvolena a Banskej Bystrice budú pokračovať ďalej až do Žiliny, čo výrazne zjednoduší cestovanie naprieč stredným Slovenskom.
Novinky v regiónoch
- Bratislavský a Trnavský kraj – lepšie spojenia na Záhorí
Cestovanie na Záhorí dostáva výrazný impulz. Všetky vlaky na linke Bratislava – Kúty budú po novom zastavovať aj v Sekuliach, čo výrazne pomôže obyvateľom obce pri každodennom dochádzaní. Zároveň sa vracia posledný večerný vlak z Kútov do Skalice, ktorý doteraz nahrádzal autobus. Posunuté odchody večerných vlakov smerom do Kútov a z nich navyše uľahčia prestupy z diaľkových spojov a zlepšia nadväznosť.
Na linke Kúty – Brodské dochádza k úprave prestupov na vlaky EuroCity, aby bolo cestovanie smerom na Bratislavu aj späť plynulejšie.
- Trenčiansky kraj – lepšie ranné vlaky
Nový ranný vlak do Handlovej poteší študentov a tí tak dorazia do školy ešte pred začiatkom vyučovania. ZSSK zároveň avizuje, že počas roka plánuje posilniť aj obľúbené spoje na trati Trenčín – Žilina, čo pomôže dochádzajúcim aj cestujúcim za voľnočasovými aktivitami.
- Žilinský kraj – krátke prestupy a viac spojov
Veľkou zmenou je skrátenie prestupov v Kraľovanoch, ktoré doteraz cestujúcim predlžovali cestu. Po novom pôjde o prestupy trvajúce len niekoľko minút.
Do regiónu zároveň pribudnú aj posilnené diaľkové spoje, ktoré zlepšia dostupnosť smerom na Žilinu.
- Nitriansky kraj – návrat k pravidelnému taktu
Linka Nové Zámky – Levice sa vracia k prehľadnému taktovému grafikonu. Počas špičky pôjdu vlaky v hodinových intervaloch, čo citeľne zlepší každodenné dochádzanie a spraví cestovný poriadok jednotnejším.
- Banskobystrický kraj – koniec náhradnej dopravy
Po ukončení rozsiahlych výluk sa trate Nová Baňa – Levice a Fiľakovo – Lučenec vracajú do bežného režimu. Cestujúci sa tak konečne odvezú priamo vlakom po celej trase, bez potreby prestupovať do náhradnej autobusovej dopravy.
Zároveň sa pozastavuje osobná doprava na trati Šahy – Zvolen z dôvodu veľmi nízkeho dopytu. V prípade zmeny situácie je ZSSK pripravená dopravu prehodnotiť.
- Košický a Prešovský kraj – viac spojov a nové príležitosti
Východ Slovenska zažíva výrazné zlepšenie. Linka Košice – Humenné sa opäť vracia do plnej prevádzky a počas pracovných dní pribudne viac spojov.
ZSSK zároveň pripravuje dopravu pre budúcich zamestnancov automobilového závodu vo Valalikoch. Po jeho otvorení majú byť posilnené najmä spoje smerujúce do Moldavy nad Bodvou, Rožňavy, Čane a ďalších obcí v okolí.
V Prešovskom kraji pribudnú nové spoje medzi Kežmarkom a Starou Ľubovňou, ktoré uľahčia ranné aj popoludňajšie dochádzanie.
Modernizácie a plánované obmedzenia
Aj počas roka 2026 budú prebiehať modernizačné práce manažéra železničnej infraštruktúry – Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) – na viacerých úsekoch. S obmedzeniami preto bude treba počítať napríklad na trase Bratislava-Rača – Nové Mesto nad Váhom, Cífer – Trnava, Poprad – Vydrník či Červená Skala – Telgárt, ktoré môžu dočasne ovplyvniť cestovanie.
Počas letných prázdnin bude z dôvodu nízkeho dopytu obmedzená časť regionálnych vlakov, ale zostávajúce spoje zabezpečia dostatočnú kapacitu aj prípojnosť na diaľkové vlaky.
Cestovanie, na ktoré sa oplatí tešiť
Nový grafikon 2025/2026 ponúka viac možností, rýchlejšie spojenia a lepšie podmienky pre každodenné aj príležitostné cestovanie.
Či už dochádzate do práce, vraciate sa domov na víkendy, chystáte sa na výlet, alebo sa len budete chcieť pohodlne presunúť naprieč Slovenskom, všetci pocítime, že Slovensko je vďaka týmto zmenám opäť o čosi lepšie prepojené.
A keďže je lepšie raz zažiť, ako stokrát čítať, neváhajte a vydajte sa na cestu vlakom. Stačí nastúpiť a všetko si vyskúšať na vlastnej koži.