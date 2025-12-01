Pravda Správy Domáce Vodič v Holíči nafúkal 5,4 promile

Vodič v Holíči nafúkal 5,4 promile

Hliadka Obvodného oddelenia PZ Holíč v noci zo soboty na nedeľu zastavila vodiča bielej Mazdy 6 na ceste z Holíča na obec Petrova Ves, v okrese Skalica. Už prvý kontakt s hliadkou naznačil, že niečo nie je v poriadku. Muž jazdil v stave úplnej nespôsobilosti a dychová skúška to potvrdila.

01.12.2025 14:25
Po výzve policajtov o vykonanie dychovej skúšky prístroj ukázal hodnotu 2,59 mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje neskutočných 5,40 promile. Opakovaná dychová skúška mala hodnotu 2,02 mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje 4,21 promile. Muž bol obmedzený na osobnej slobode a umiestnený v cele policajného zaistenia.

Poverený policajt 42 ročnému mužovi z okresu Skalica vzniesol obvinenie za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Hrozí mu až ročné väzenie.

Neskúšajte vlastné „rekordy“. Alkohol za volant nepatrí nikdy a nikde. Každý vodič, ktorý sadne za volant pod vplyvom, ohrozuje životy nevinných ľudí aj vlastný, upozorňujú policajti na sociálnej sieti.

