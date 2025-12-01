Vodič v Holíči nafúkal 5,4 promile

Po výzve policajtov o vykonanie dychovej skúšky prístroj ukázal hodnotu 2,59 mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje neskutočných 5,40 promile. Opakovaná dychová skúška mala hodnotu 2,02 mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje 4,21 promile. Muž bol obmedzený na osobnej slobode a umiestnený v cele policajného zaistenia.
Poverený policajt 42 ročnému mužovi z okresu Skalica vzniesol obvinenie za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Hrozí mu až ročné väzenie.
Neskúšajte vlastné „rekordy“. Alkohol za volant nepatrí nikdy a nikde. Každý vodič, ktorý sadne za volant pod vplyvom, ohrozuje životy nevinných ľudí aj vlastný, upozorňujú policajti na sociálnej sieti.