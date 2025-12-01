Prieskum Ipsos: Voľby by vyhralo PS, Hlas piaty

Do parlamentu by sa dostali aj strany SaS (6,7), KDH (5,5) a testne aj strana Demokrati (5,1). Strany Aliancia (3,7), Sme rodina (2,8) a SNS (2,2) by sa do parlamentu nedostali.
Ak by sa voľby konali v novembri, vyhralo by ich Progresívne Slovensko s 23,6 percentami hlasov. Nasledoval by Smer (17,8), Republika (10,7), Hnutie Slovensko (9,5), koaličná strana Hlas by skončila až piata so 7,8 percentami hlasov.
Do parlamentu by sa dostali aj strany SaS (6,7), KDH (5,5) a testne aj strana Demokrati (5,1). Strany Aliancia (3,7), Sme rodina (2,8) a SNS (2,2) by sa do parlamentu nedostali.
Prieskum urobila agentúra Ipsos pre Denník N od 24. do 28. novembra.