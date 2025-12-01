Pravda Správy Domáce Prieskum Ipsos: Voľby by vyhralo PS, Hlas piaty

Ak by sa voľby konali v novembri, vyhralo by ich Progresívne Slovensko s 23,6 percentami hlasov. Nasledoval by Smer (17,8), Republika (10,7), Hnutie Slovensko (9,5), koaličná strana Hlas by skončila až piata so 7,8 percentami hlasov.

01.12.2025 15:07
Do parlamentu by sa dostali aj strany SaS (6,7), KDH (5,5) a testne aj strana Demokrati (5,1). Strany Aliancia (3,7), Sme rodina (2,8) a SNS (2,2) by sa do parlamentu nedostali.

Prieskum urobila agentúra Ipsos pre Denník N od 24. do 28. novembra.

