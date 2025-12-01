FOTO+VIDEO: Na východe odhalili jednu z najväčších nelegálnych výrobní cigariet, škoda presahuje 9 miliónov eur

Zásah sa uskutočnil 25. novembra, pri prehliadke priestorov a pozemkov v nehnuteľnosti v obci príslušníci KÚFS zaistili rozsiahly objem materiálu a vyše 13 miliónov cigariet, bez označenia platnou kontrolnou známkou, známych značiek. Pri prehliadke zaistili aj kartónové škatule s obsahom hnedožltej hmoty so zápachom po tabaku v celkovej hmotnosti 36 ton.
Okrem cigariet a tabaku zaistili aj dve kompletné technologické linky na spracovanie tabaku a dve linky na výrobu cigariet, baliace zariadenia, ďalšie pomocné stroje, listinné dôkazy, mobilné telefóny, počítač, kamerové záznamy, pečiatky rôznych spoločností, ručné skenovacie zariadenie a viacero nákladných a osobných vozidiel.
„Týmto protiprávnym konaním v úmysle zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený majetkový prospech spôsobili finančný únik na spotrebnej dani z tabakových výrobkov, čím bola Slovenskej republike spôsobená škoda v celkovej výške 7 097 453,84 eura. Hodnota strojov na výrobu cigariet a celkový zadržaný majetok bola ohodnotená približne na 2 200 000 eur,“ uviedla Verchovodková.
Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie voči deviatim osobám, ktoré sú väzobne stíhané. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov za prečin porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označovanie tovaru a nepovolenú výrobu tabakových výrobkov, v súbehu s prečinom nepovolenej výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov.
KÚFS označil prípad za jeden z historicky najväčších vzhľadom na rozsah pôsobnosti organizovanej skupiny v rámci územia, na ktorom daná skupina pôsobila, a kam uvedené cigarety smerovali. Skupina realizovala aktivity súvisiace s trestnou činnosťou vo viacerých krajinách. „Aj v prípade akcie Šarišan existuje dôvodné podozrenie, že páchatelia sú úzko prepojení na bývalých príslušníkov ozbrojených a bezpečnostných zložiek so znalosťou práce štátnych orgánov, čo bude predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodala Verchovodková.