FOTO+VIDEO: Na východe odhalili jednu z najväčších nelegálnych výrobní cigariet, škoda presahuje 9 miliónov eur

Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) odhalil v obci Nižná Jedľová v okrese Svidník jednu z najväčších nelegálnych výrobní cigariet na východnom Slovensku. Denne v nej vyrobili 3,5 milióna kusov. Pri akcii Šarišan zadržali 29 osôb. Ako informovala riaditeľka odboru komunikácie a organizácie finančnej správy (FS) Lucia Verchovodková, predbežná celková škoda je vyčíslená na viac ako 9,2 milióna eur.

01.12.2025 15:31
Akcia Šarišan odhalila linky na výrobu 3,5 milióna cigariet denne. Zadržali 29 osôb
Zdroj: Finančná správa

Zásah sa uskutočnil 25. novembra, pri prehliadke priestorov a pozemkov v nehnuteľnosti v obci príslušníci KÚFS zaistili rozsiahly objem materiálu a vyše 13 miliónov cigariet, bez označenia platnou kontrolnou známkou, známych značiek. Pri prehliadke zaistili aj kartónové škatule s obsahom hnedožltej hmoty so zápachom po tabaku v celkovej hmotnosti 36 ton.

Okrem cigariet a tabaku zaistili aj dve kompletné technologické linky na spracovanie tabaku a dve linky na výrobu cigariet, baliace zariadenia, ďalšie pomocné stroje, listinné dôkazy, mobilné telefóny, počítač, kamerové záznamy, pečiatky rôznych spoločností, ručné skenovacie zariadenie a viacero nákladných a osobných vozidiel.

„Týmto protiprávnym konaním v úmysle zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený majetkový prospech spôsobili finančný únik na spotrebnej dani z tabakových výrobkov, čím bola Slovenskej republike spôsobená škoda v celkovej výške 7 097 453,84 eura. Hodnota strojov na výrobu cigariet a celkový zadržaný majetok bola ohodnotená približne na 2 200 000 eur,“ uviedla Verchovodková.

Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie voči deviatim osobám, ktoré sú väzobne stíhané. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov za prečin porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označovanie tovaru a nepovolenú výrobu tabakových výrobkov, v súbehu s prečinom nepovolenej výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov.

dane, peniaze, odvody, euro Čítajte viac Finančná správa trhá rekordy vo výbere daní: Zosekali sme aj karuselové podvody s DPH

KÚFS označil prípad za jeden z historicky najväčších vzhľadom na rozsah pôsobnosti organizovanej skupiny v rámci územia, na ktorom daná skupina pôsobila, a kam uvedené cigarety smerovali. Skupina realizovala aktivity súvisiace s trestnou činnosťou vo viacerých krajinách. „Aj v prípade akcie Šarišan existuje dôvodné podozrenie, že páchatelia sú úzko prepojení na bývalých príslušníkov ozbrojených a bezpečnostných zložiek so znalosťou práce štátnych orgánov, čo bude predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodala Verchovodková.

