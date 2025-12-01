Danko odmieta vkročiť na Úrad vlády, chce zmeniť miesto diania koaličných rád. Dôvodom je Lajčák

Dôvod je podľa Danka jednoduchý: tvrdí, že nechce byť v jednej miestnosti s Miroslavom Lajčákom, poradcom predsedu vlády. „Ja chcem tento týždeň zvolať koaličnú radu do Národnej rady na úrovni predsedov strán. Na Úrad vlády nepôjdem. Hovoril som o tom aj s Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas), kým tam bude Lajčák, nemám dôvod tam chodiť,” uviedol Danko. „Nech sa tam zabarikádujú obaja (pozn. Lajčák a Fico),” dodal.
Podľa neho nejde o osobný konflikt, ale o princíp a reputáciu koalície. Koaličná rada dokáže fungovať aj na inom mieste než na Úrade vlády.
Na otázku, čo sa bude na koaličnej rade riešiť, Danko uviedol, že už o tom hovoril s predsedom Hlasu Šutajom Eštokom. „Asi treba riešiť, čo ďalej procesne počas schôdze, pretože ja som tiež nevedel o narýchlo uvarenom procese zrušenia Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO),” vyhlásil.Čítajte viac Fico neodvolá Lajčáka: Jeho diplomatické kontakty sú pre Slovensko prínosom. Danko odmieta vstúpiť na Úrad vlády
Líder SNS mieril aj na prezidenta. Tvrdil, že Peter Pellegrini verejne podkopáva vlastného ministra vnútra. „Teraz mi príde úplne trápne, že čestný predseda Hlasu Pellegrini doslova dá facku Šutajovi Eštokovi, že nevie, či to podpíše,“ vyhlásil na margo zrušenia ÚOO. Podľa neho hlava štátu „ešte stále nemá dôvod dávať ruky preč od koalície”.
Okrem toho by sa hlavy štátu rád spýtal na poradcu Andreja Krúpu, ktorého firma získala dotácie od odvolaného vicepremiéra Petra Kmeca (Hlas). Tiež označil za problematické, že taká osoba stále pôsobí v kancelárii prezidenta, pričom dodal, že „to považuje za veľkú hanbu, ak je v blízkosti hlavy štátu taký človek, ktorý dostane štátne zdroje v takom rozsahu“.
Danko pripomenul aj svoj postoj k zákonu z roku 2019 o Úrade na ochranu oznamovateľov, ktorý vtedy nechcel podporiť. Predseda SNS dodal, že prezident by sa mal zaoberať zákonmi až vo chvíli, keď mu dorazia do kancelárie, a nie ich komentovať predčasne.