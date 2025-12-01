ÚVZ SR varuje pred konzumáciou dojčenskej výživy ByHeart Whole Nutrition

„Podľa informácií cez sieť INFOSAN spotrebitelia v USA boli vyzvaní, aby okamžite prestali používať akúkoľvek dojčenskú výživu ByHeart Whole Nutrition vrátane všetkých šarží a všetkých veľkostí plechoviek a jednorazových balení. Produkt sa predával online prostredníctvom hlavných platforiem (vrátane Amazon.com), ktoré sú dostupné celosvetovo. ÚVZ SR preveril systém rýchleho varovania pre potraviny RASFF, kde sa v súčasnosti informácia o tejto potravine nenachádza,“ ozrejmil ÚVZ.
Zároveň požiadal colné orgány, aby v prípade súkromného dovozu a záchytu colnými orgánmi na mieste vstupu do EÚ v SR potravina nebola prepustená do režimu voľného obehu. Umiestnenie potraviny na trh v SR úradu doteraz neoznámil žiadny podnikateľský subjekt.