Pravda Správy Domáce Pozor na poľadovicu a hmlu, SHMÚ vydal výstrahy

Pozor na poľadovicu a hmlu, SHMÚ vydal výstrahy

Na celom Slovensku sa v pondelok večer a v noci má vyskytnúť hmla. Na väčšine Slovenska takisto môže byť poľadovica. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

01.12.2025 17:30
SR Bratislava počasie hmla BAX Foto: ,
Výškové budovy Sky parku počas hmlistého počasia v Bratislave 19. decembra 2023.
debata

Výstraha pred poľadovicou platí od 18.00 h do utorka (2. 12.) 10.00 h. Meteorológovia ju vydali pre celý Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj, takmer celý Nitriansky kraj a okresy Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Hlohovec, Piešťany, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov a Stará Ľubovňa.

Počasie na týždeň: Ustálené. Za slnkom na hory
Video

Výstraha pred hmlou platí pre celé Slovensko do utorka 12.00 h. „Očakáva sa výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ priblížil SHMÚ.

zima, sneh, sánky, sane, Čítajte viac Chlapec pri sánkovaní z Hrebienka narazil do stromu. Ratovali ho horskí záchranári
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #SHMÚ #poľadovica #hmla
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"