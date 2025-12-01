Koalícia sa zo schôdze hromadne ospravedlnila. Matovič rozčúlil Danka tým, že na lavice Hlasu „rozložil“ sivé handry

Národná rada (NR) SR dnes ani po dvoch pokusoch o otvorenie mimoriadnej schôdze nebola uznášaniaschopná, prítomných bolo len 61 zákonodarcov. V pléne chýbala väčšina poslancov, neprišiel ani jeden koaličný. Tí sa hromadne ospravedlnili, v prípade Smeru a Hlasu celé poslanecké kluby. Strana Hlas pritom ešte pred niekoľkými týždňami verejne žiadala, aby sa voči ministrovi Rážovi uplatňoval „rovnaký meter“ ako voči ich členovi Petrovi Kmecovi (Hlas), ktorého premiér Robert Fico (Smer) chcel odvolať pre pochybenia pri udeľovaní dotácií. Kmec napokon podal demisiu sám.
Akcia handra
Kým celý poslanecký klub koaličnej strany na schôdzu v pondelok ráno neprišiel, na prázdne lavice Hlasu v pléne poslanci hnutia Slovensko symbolicky rozložili sivé handry. Matovičovci tak reagovali na výrok podpredsedu Hlasu Tomáša Druckera, že strana „nebude handrou koalície“. „Oni si dobrovoľne vybrali cestu, že oni tými handrami chcú byť,“ uviedol líder hnutia Igor Matovič.
Akciu s rozkladaním handier v laviciach Hlasu ostro kritizoval Andrej Danko. „Chcem odsúdiť primitívizmus, že sa v sále rozdávali handry. Už ma to štve, či Fico alebo Matovič. Možno by si obaja mali dať aspoň mesiac dovolenky, lebo 15 rokov Slovensko rieši len týchto dvoch ľudí a neriešia sa veci, ktoré krajine naozaj pomôžu,“ vyhlásil. Danko dodal, že spoločenská debata je týmto duelom úplne zablokovaná. „Nebudem sa tajiť, už mám dosť tej diskusie, či Matovič alebo Fico. Nech odídu na dovolenku a spoločnosť sa ukľudní,“ povedal.
Ráž má podporu celej koalície
Ešte pred otvorením schôdze podpredseda národnej rady Tibor Gašpar (Smer) naznačil, že prípadná výmena ministra by prichádzala do úvahy len v prípade osobného pochybenia. Ráž by v takom prípade podľa Gašparových slov odstúpil sám.
Rovnako postupovala aj koaličná SNS. Predseda strany Andrej Danko (SNS) ministra dopravy bránil. Tvrdil, že odvolávanie po technickej chybe na trati nedáva zmysel a že problém je v dlhodobom podfinancovaní železničnej infraštruktúry. Na otázku, prečo SNS do pléna neprišla, reagoval len tým, že pondelok „nie je štandardný rokovací deň“.Čítajte viac Danko odmieta vkročiť na Úrad vlády, chce zmeniť miesto diania koaličných rád. Dôvodom je Lajčák
Poslanec Igor Šimko (Hlas) poprel, že by strana blokovala schôdzu. Na otázku, prečo sa členovia klubu Hlasu kolektívne ospravedlnili zo schôdze, odpovedal: „Každý poslanec si zvažuje, kedy môže prísť. Nie je to pracovnoprávny vzťah.“ Zároveň tvrdil, že „drží lajnu“ a podporuje ministra Ráža, ktorého označil za „jedného z troch najlepších členov vlády“.
Keď sa ho novinári pýtali, či Hlas zmenil názor, povedal: „To nie je otázka na mňa. Nie som v predsedníctve.“ Pri otázke, prečo strana ustúpila od požiadavky na rovnaký meter, odpovedal len tým, že „zodpovednosť bola vyvodená na strane železníc“.
Zajtra druhý pokus
Predseda opozičnej strany SaS Branislav Gröhling (SaS) pripomenul, ako Hlas ešte nedávno tvrdil, že minister Ráž by mal skončiť. „Do médií budú tvrdiť, že nie sú handrou, a potom prídu sem a s nimi tu poutierajú celú parlamentnú dlážku,“ povedal s tým, že koalícia odsunula diskusiu bez jediného argumentu.Čítajte viac Šaško predstavil návrh novely liekovej politiky, prináša viaceré zmeny
Ako „politický únik“ označil hromadné ospravedlnenie koaličných poslancov predseda hnutia Slovensko Igor Matovič (Slovensko). „Ja neviem, 50 – 60 poslancov zrazu má mimoriadne vážne osobné dôvody. Doteraz si ja nepamätám takú situáciu,“ povedal.
Líder PS Michal Šimečka (PS) pripomenul dve nehody na železniciach a poznamenal, že v „normálnej krajine“ by minister dopravy demisiu podal bez diskusie. „Hlas mohol ukázať, že to s rovnakým metrom myslí vážne. Neprišli. Znovu sklopili uši,“ povedal. Opozícia bola podľa Šimečku prítomná takmer v plnom počte.
Ďalší pokus o otvorenie mimoriadnej schôdze k odvolaniu Ráža z čela ministerstva dopravy sa má uskutočniť v utorok o 7.30.