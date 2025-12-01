Niečo sa deje. Šutaj Eštok si volá Fica a Danka na rokovanie

Vzhľadom na aktuálne dianie v koalícii a v Národnej rade predseda strany Hlas požiadal o zvolanie koaličnej rady na úrovni predsedov koaličných strán. Rokovanie by sa malo uskutočniť zajtra o 13:30 v priestoroch Národnej rady SR, informovalo tlačové oddelenie partaje.
„Situácia v koalícii aj v parlamente si vyžaduje otvorenú diskusiu za jedným stolom. Je v záujme občanov, aby koalícia postupovala zodpovedne, koordinovane a predvídateľne. Preto som požiadal o zvolanie koaličnej rady na úrovni koaličných lídrov na zajtra o 13:30 v Národnej rade SR,“ uviedol Matúš Šutaj Eštok.
Cieľom stretnutia je „vyjasniť si postoje k aktuálnym otázkam, zlepšiť koordináciu medzi koaličnými partnermi a prijať spoločný postup v ďalších krokoch v parlamente," dodal minister.