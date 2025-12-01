Pravda Správy Domáce Združenie, vedené whistleblowerom Šalingom, podporilo zmeny v ÚOO, pri súčasnom úrade hovorí o sklamaní

Whistleblower MUDr. Rastislav Šaling v stanovisku za občianske združenie hovorí, že Úradu na ochranu oznamovateľov nenaplnil očakávania, do neho vkladané.

01.12.2025 15:00
"My, zástupcovia OZ Oznamovateľov ZPOO (Združenie právnej ochrany oznamovateľov), whistleblowerov, dlhodobo sledujeme dianie v oblasti ochrany oznamovateľov na Slovensku, ktoré má garantovať ÚOO. Po skúsenostiach a poznatkoch z jeho činnosti vyjadrujeme úprimné sklamanie. Nádej, ktorú sme mali v takúto inštitúciu, sa nielen nenaplnila, ale práve naopak – jeho aktivita sa obracala proti tým, ktorých mala chrániť, vypočuť a byť ich podporou. Na základe toho sme sa rozhodli spojiť, pomáhať si navzájom v rámci možností, vymieňať si informácie a založili sme v roku 2022 OZ.

Náš postoj k súčasnému dianiu je, že plne súhlasíme s navrhovaným procesom transformácie Úradu na ochranu oznamovateľov aj s odvolaním súčasného vedenia a považujeme ho za nevyhnutný a správny krok. Za posledné roky sa jednoznačne ukázalo, že súčasné vedenie úradu nedokázalo naplniť očakávania, ktoré doň spoločnosť vložila pri kreovaní zákona, kde sa počítalo s jeho vznikom.

Namiesto efektívnej, nezávislej a aktívnej ochrany oznamovateľov sme boli svedkami:

  • poškodzovania práv osôb v ochrane a nutnosti brániť sa súdne voči Úradu, ktorý ich má chrániť;
  • nedostatočnej komunikácie s oznamovateľmi;
  • minimálneho počtu preverení postupov u zamestnávateľov aj napriek požiadavkám zo strany oznamovateľov;
  • sprostredkovania informácií a písomných stanovísk protistrane v konaniach pred úradom, ktoré sa konali iba v administratívnej podobe, bez preverenia na mieste;
  • opakovaných podozrení z politického ovplyvňovania a uprednostňovania niektorých oznamovateľov, ako aj zlyhania pri ochrane a poškodzovania postavenia viacerých whistleblowerov;
  • na druhej strane udeľovania dodatočnej ochrany samotnému ÚOO pre trestne stíhaných vyšetrovateľov.

Žiadame preverenie aj prípadnej trestnoprávnej zodpovednosti zo strany vedenia úradu za takéto konanie. Navrhovaná systémová zmena – vrátane odvolania súčasnej predsedníčky a podpredsedov úradu a vytvorenia novej, skutočne nezávislej inštitúcie s jasnými pravidlami výberu vedenia, posilnenými právomocami a dostatočným financovaním – je preto podľa nás jedinou cestou, ako obnoviť dôveru verejnosti v inštitucionálnu ochranu všetkých, nielen politicky zaujímavých oznamovateľov. Zásadná transformácia je nevyhnutná pre zvýšenie akcieschopnosti, odbornej zdatnosti a plné naplnenie cieľov stanovených legislatívou," píše Šaling, predseda združenia.

