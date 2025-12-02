Nádej pre pacientov? Šaško ohlásil veľkú reformu liekovej politiky, balík kľúčových zmien by mohol platiť už o rok

Novelu liekového zákona chce Šaško predložiť do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) ešte tento týždeň spolu so súvisiacimi vyhláškami. Zdôraznil však, že nejde ešte o finálnu verziu. V parlamente by sa o nej malo rokovať v apríli. Ak ju poslanci schvália, platiť by mohla na jeseň 2026. Čo nové opatrenia prinesú?
1. Lieky pre deti
Absolútnu prednosť dostanú deti. Súčasný systém podľa šéfa zdravotníctva neumožňuje dostatočne rýchlo reagovať na potreby malých pacientov. Často sa tak stáva, že musia na liečbu čakať, hoci každý deň znamená nezvratné zmeny v ich zdravotnom stave.
Ministerstvo navrhuje, že pokiaľ ide o lieky, keď deti nemajú žiadnu inú možnosť liečby, pridajú ich k takzvanému zrýchlenému vstupu a k „fixne definovaným hodnotám za absolútny prínos lieku“. Ministerstvo tým chce deklarovať, že je pripravené „zaplatiť viac“ za modernú liečbu. Dnes totiž majú takúto možnosť iba lieky na ojedinelé ochorenia a lieky na inovatívnu liečbu. Deti sa tak dostanú k liečbe oveľa rýchlejšie a za lepších podmienok. „Končí sa obdobie, kedy sme sa bezmocne prizerali tomu, ako strácajú svoj drahocenný čas,“ poukázal minister.
2. Lieky pre pacientov s ťažkými chorobami
Prednosť dostanú po novom aj pacienti so závažnými ochoreniami. Podľa Šaška ide o druhú, pomerne veľkú, skupinu pacientov, o ktorú rozšírili možnosť zrýchleného a férového vstupu. Doteraz boli podľa neho zviazaní nezmyslenými a byrokratickými pravidlami, ktoré nezohľadňovali urgentnosť a závažnosť ich stavu.
„Navrhujeme, aby aj pri týchto pacientoch, ktorí v súčasnosti nemajú možnosť liečby, sa rozšíril okruh možností zrýchleného vstupu, a zároveň ich pridávame k tým zvýšeným fixne definovaným hodnotám za absolútny prínos lieku,“ pokračoval.
Podľa ministra sa tiež podarilo vyjednať „zaujímavý balík peňazí na novú liečbu“. Predpokladá, že by mohlo ísť o 49 až 80 miliónov eur. Zavedie sa tiež nový štatút kategorizačnej komisie, ktorú rozpustia a zložia nanovo.
3. Lieky na výnimku
Šaško je presvedčený, že novelou prinesú transparentné pravidlá pre lieky na výnimku a zefektívnia schvaľovanie zo strany poisťovní. Do procesu zapoja aj Úrad pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ako odvolací orgán. Podľa ministra sa tým jasne stavajú na stranu pacienta.
„Touto novelou chceme zrušiť finančný limit na tieto lieky, ktorý bol nastavený ešte v roku 2022 predchádzajúcou vládou, a my tento horný limit rušíme,“ oznámil. Jediným obmedzením bude limit verejným výdavkov. Šaško je presvedčený, že toto opatrenie prinesie koniec neistoty.
4. Škrty v byrokracii pri off-label liekoch
Ďalším opatrením je výrazné zníženie byrokracie pri žiadostiach liekov na výnimku. Za všetky spomenul prípady, keď chceli lekári použiť lieky pri inej diagnóze, než na akú boli vyvinuté. „To sú takzvané off-label lieky,“ priblížil s tým, že to nieslo so sebou zdĺhavé žiadanie ministerstva o schválenie. „Veľmi komplikovaný proces, ktorý týmto krokom výrazne zjednodušujeme,“ povedal ďalej.
5. Prísnejšie pravidlá pre reexport
Na druhej strane sa sprísnia pravidlá pre obchodovanie s liekmi, ktoré obmedzia predaj medzi lekárňami a zavedú prísnejšiu kontrolu dodávateľského reťazca. V prípade reexportu liekov je podľa Šaška ultimátnym záujmom, aby lieky pre slovenských pacientov ostávali na Slovensku.
„Až keď ich je dostatok na Slovensku, tak až vtedy aby opustili náš trh za jasne stanovených podmienok. Nedostupnosť liekov v našich lekárňach často nebola spôsobená tým, že by ich na trhu bol nedostatok, ale často až nelegálny reexport do zahraničia,“ podotkol.
Šéf zdravotníctva naznačil, že v spolupráci s ministerstvom spravodlivosti chce zakotviť do zákona, aby v prípade falšovania receptov išlo o trestný čin. „Nesmie sa stávať, že z ekonomických dôvodov sú lieky vyvážané a potom chýbajú pre našich pacientov,“ zdôraznil.
6. Lieky v úhradovom mechanizme
Väčšie slovo bude mať ministerstvo zdravotníctva pri zachovaní liekov v úhradovom mechanizme. Stáva sa totiž, že liek, na ktorý bol pacient úspešne nastavený a zvyknutý, vyradili zo zoznamu hradených liekov bez toho, aby sa k tomu vyjadrilo ministerstvo zdravotníctva.
„Dôsledkom toho bolo, že pacienti zo dňa na deň ostali bez prístupu k liečbe, ktorú potrebujú, čo narúšalo efektivitu a kontinuitu ich liečby, alebo si museli hradiť ten liek celý sami, čo je neakceptovateľný stav,“ poukázal.
7. Doliečenie 24 mesiacov
Posledným z výrazných opatrení je istota pokračovania nastavenej liečby novým liekom. Šaško sa tak chce vyhnúť prípadom, keď držiteľ registrácie podá žiadosť o úhradu, deklaruje určitú cenu a rozhodne sa zmluvné podmienky nedodržať. Začne vyžadovať rádovo výhodnejšie podmienky napriek uzavretej zmluve alebo sa z trhu rozhodne odísť.
„Navrhujeme zaviesť povinnosť pre držiteľa registrácie doliečiť pacientov po dobu 24 mesiacov. Aby pacient zo dňa na deň nezostal napospas rozhodnutiu, ktoré on sám nevie ovplyvniť,“ dodal minister.
Problémy s inzulínom
Šaško podotkol, že už minulý rok upozorňoval na to, že v Európe hrozí kritický nedostatok inzulínu, no informácia v rámci únie zanikla. „Sme o rok ďalej a ja už mám potvrdené informácie, že tým rozhodnutím výrobcu, ktoré príde v nejakom čase – koncom budúceho roku – je to zásadný problém,“ poukázal s tým, že sa to dotkne najmä strednej Európy.
Na úrovni V4 chce iniciovať kroky, aby sa nestalo koncom budúceho roka, že diabetici zostanú zo dňa na deň bez lieku, „pretože v takom stave reálne sme“.
Riaditeľka sekcie farmácie a liekovej politiky ministerstva zdravotníctva Martina Vulganová uviedla, že pacienti, ktorí užívajú humánny inzulín, aktuálne nemusia mať obavy. Ministerstvo zdravotníctva podľa je slov podniká kroky a minulý týždeň sa stretlo aj s držiteľmi registrácií a odborníkmi. „V roku 2026 bude určite počas celého obdobia inzulín zabezpečený,“ uviedla. Voči vyvážaniu inzulínov chce rezort zasiahnuť, aby zostal pre slovenských pacientov.
Ako Vulganová potvrdila, po roku 2026 sú ohlásené ukončenia výroby u niektorých držiteľov registrácií s tým, že budú prechádzať na analógové inzulíny. To bude podľa jej slov znamenať, že si pacienti zrejme budú musieť zvyknúť na iné inzulíny.
Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ spresnil, že aktuálne je na Slovensku najväčší problém s liekmi používanými na zápalové ochorenia tráviaceho traktu, niektorými inzulínmi, vakcínami proti hepatitíde a antipsychotikami. „Dlhodobo možno problém rozšíriť na všetky lieky, ktorých ceny sú výrazne nižšie v porovnaní s niektorými európskymi krajinami,“ uviedol pre Pravdu.
Na nedostatok liekov podľa jeho slov primárne vplývajú výrobné a logistické faktory. „V našich podmienkach aj zneužívanie regulovaných cien subjektmi, ktoré vytvárajú účelové lekárne a distribučné spoločnosti s cieľom vývozu liekov do zahraničia,“ priblížil.
Slovenská lekárnická komora podľa Sukeľa očakáva od novely v prvom rade nastavenie procesov, ktoré v čo najväčšej miere eliminujú nekalé aktivity spomínaných subjektov. „Dlhodobo oceňujeme otvorenosť MZ SR pri príprave legislatívy. Aj pri tomto procese sme dostatočne komunikovali naše predstavy vychádzajúce z praktických skúseností a veríme, že budú úspešne pretavené do nových legislatívnych pravidiel,“ dodal Sukeľ.